Los votantes de las elecciones 2026 podrán elegir su local de votación antes de la fecha oficial, mediante la plataforma en línea de la ONPE.

Los ciudadanos que figuran en el padrón electoral podrán escoger su local de votación para las elecciones generales de 2026 desde el 23 de noviembre de 2025, a través de la plataforma digital de la ONPE. Esta opción estará disponible hasta el 14 de diciembre, periodo durante el cual los electores podrán seleccionar hasta tres centros de votación cercanos a la dirección registrada en su Documento Nacional de Identidad (DNI), facilitando así una experiencia más cómoda y accesible al momento de sufragar.

ONPE detalla cómo funcionará la selección de locales de votación

La ONPE permitirá que los votantes seleccionen hasta tres centros de sufragio mediante la plataforma digital “Elige tu local de votación”, que se activará el 23 de noviembre, según explicó Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la organización. El mecanismo busca facilitar la accesibilidad y reducir los desplazamientos el día de la votación.

La elección de locales estará limitada a aquellos cercanos a la dirección y distrito registrados en el DNI hasta el 14 de octubre de 2025, fecha de cierre del padrón electoral. Los cambios de residencia posteriores no se reflejarán, ya que el sistema considera únicamente la información hasta el corte oficial.

“Si mi DNI está en Comas y me cambio a otros distritos, voy a poder escoger el local de votación en Comas, porque así consta en mi DNI a la fecha de cierre del padrón electoral. Todos los cambios de dirección posteriores no aparecerán porque hubo un corte al 14 de octubre”, explicó Cuéllar.

Asignación final del local de votación

Tras elegir las tres opciones en la plataforma, la ONPE informará oportunamente cuál de los locales seleccionados será finalmente asignado para la mesa de votación correspondiente. Esta medida busca garantizar un proceso electoral más organizado y accesible, disminuyendo la incertidumbre y permitiendo que cada elector tenga una experiencia más cómoda y fluida el día de las elecciones.

Fechas importantes del calendario electoral 2026

El cronograma electoral rumbo a 2026 incluye varias etapas clave antes del día de la votación:

14 de octubre de 2025: cierre definitivo del padrón electoral

23 de noviembre de 2025: inicio de la selección digital de locales de votación

14 de diciembre de 2025: cierre del periodo para escoger el local de votación

10 de abril de 2026: publicación de la lista definitiva de electores habilitados

11 de abril de 2026: sorteo de miembros de mesa