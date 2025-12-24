Wapa.pe
Miles de afiliados a la AFP continúan recibiendo los primeros abonos de S/5.350 tras haber presentado su solicitud.

    Estos afiliados a la AFP recibirán su primera UIT hasta este 26 de diciembre
    LA MEJOR NOTICIA | Estos afiliados a la AFP recibirán su primera UIT hasta este 26 de diciembre

    No todos los afiliados han logrado cobrar todavía la primera UIT de sus fondos de AFP. Como es de conocimiento público, gracias a la Ley del retiro AFP, desde el martes 21 de octubre los trabajadores que aportan —y en general cualquier persona con una cuenta en una AFP— al Sistema Privado de Pensiones (SPP) presentaron sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/21.400 en 2025 y S/22.000 en 2026) de sus ahorros previsionales.

    Aunque muchos afiliados ya accedieron a su retiro de AFP, especialmente quienes hicieron el trámite en las primeras fechas y ya recibieron el dinero, aquellos que registraron su solicitud más tarde aún se encuentran a la espera. A continuación, se detalla qué afiliados, según el último dígito de su DNI, cobrarán como máximo hasta esta semana o antes de que finalice el año.

    • Afiliados con 2 como último dígito del DNI: si realizaron la solicitud el 24 de noviembre de 2025, recibirán su primera UIT como máximo el 24 de diciembre de 2025.
    • Afiliados con 3 como último dígito del DNI: si hicieron el trámite el 25 de noviembre de 2025, el depósito de la primera UIT se realizará a más tardar el 25 de diciembre de 2025, antes de Navidad.
    • Afiliados con 4 como último dígito del DNI y que solicitaron el retiro el 26 de noviembre de 2025: cobrarán su primera UIT como máximo el 26 de diciembre de 2025.
    • Afiliados con 5 como último dígito del DNI y que presentaron la solicitud el 27 de noviembre de 2025: recibirán su primera UIT hasta el 27 de diciembre de 2025.
    • Afiliados con 6 como último dígito del DNI y que solicitaron el retiro el 28 de noviembre de 2025: el pago de la primera UIT se efectuará como máximo el 28 de diciembre de 2025.
    • Afiliados con 7 como último dígito del DNI y que registraron su solicitud el 1 de diciembre de 2025: recibirán la primera UIT como máximo el 31 de diciembre de 2025.

    Retiro AFP: plazo máximo para el depósito de cada UIT, según la fecha de solicitud

    Estas fechas se calcularon tomando como referencia el cronograma difundido por la Asociación de AFP y el reglamento aprobado por la SBS. Es importante recordar que se trata de plazos máximos, por lo que el depósito podría efectuarse antes. De este modo, una vez conocida la fecha límite de entrega, solo es necesario sumar 30 días calendario para identificar hasta cuándo tienen para realizar el abono de cada UIT.

