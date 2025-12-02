¿Olvidaste pedir tu retiro AFP 2025? Estas son las ÚLTIMAS fechas para solicitar tu dinero antes de que sea tardeÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Buenas noticias! Si olvidaste enviar tu solicitud para el octavo retiro de tus fondos de la AFP, aún estás a tiempo. Todavía quedan dos fechas disponibles para completar el trámite y acceder hasta a 4 UIT, equivalentes a S/21.400. Esta es la última oportunidad para disponer de tu dinero y asegurar que puedas retirarlo sin contratiempos, así que revisa el cronograma y no lo dejes pasar.
Fecha límite para retirar tu AFP 2025
De acuerdo con Shirley Parodi, gerente de operaciones de AFP Integra, la SBS estableció tres cronogramas para que los afiliados presenten sus solicitudes de manera voluntaria, los cuales abarcan desde el 21 de octubre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.
Si bien las primeras fechas del cronograma ya concluyeron, el segundo seguirá disponible hasta el 3 de diciembre. En esos días, los ciudadanos cuyo DNI termina en 7 (1 de diciembre), 8 (2 de diciembre) y 9 (3 de diciembre) todavía podrán enviar su solicitud.
¿Cómo presentar la solicitud a la AFP?
El afiliado debe ingresar al portal oficial de su AFP —Habitat, Integra, Prima o Profuturo— y seguir estos pasos:
- Seleccionar la opción “Solicitar retiro”.
- Ver el monto máximo disponible para retirar, el cual se puede modificar por una cantidad menor según tu preferencia.
- Si deseas mover parte o todo tu fondo a la cuenta de Aportes Voluntarios sin fin previsional, elige “Sí” e indica el monto.
- Elegir el tipo de cuenta en la que recibirás el depósito: nacional o extranjera.
- Completar la información de residencia y los datos bancarios según la cuenta seleccionada.
- Confirmar los datos de contacto: correo electrónico y número de celular.
- Revisar que todo sea correcto y hacer clic en “Registrar solicitud”.
- Finalmente, concluir el proceso; recibirás un correo confirmando el registro.