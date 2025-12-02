Última oportunidad para solicitar el octavo retiro AFP 2025. Aún hay fechas disponibles para obtener tu dinero sin retrasos; revisa aquí cuáles son.

Si olvidaste tu retiro AFP 2025, estas son las ÚLTIMAS fechas para obtener tu dinero sin perder nada | Composición Wapa

Si olvidaste tu retiro AFP 2025, estas son las ÚLTIMAS fechas para obtener tu dinero sin perder nada | Composición Wapa

¡Buenas noticias! Si olvidaste enviar tu solicitud para el octavo retiro de tus fondos de la AFP, aún estás a tiempo. Todavía quedan dos fechas disponibles para completar el trámite y acceder hasta a 4 UIT, equivalentes a S/21.400. Esta es la última oportunidad para disponer de tu dinero y asegurar que puedas retirarlo sin contratiempos, así que revisa el cronograma y no lo dejes pasar.

Fecha límite para retirar tu AFP 2025

De acuerdo con Shirley Parodi, gerente de operaciones de AFP Integra, la SBS estableció tres cronogramas para que los afiliados presenten sus solicitudes de manera voluntaria, los cuales abarcan desde el 21 de octubre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.

Si bien las primeras fechas del cronograma ya concluyeron, el segundo seguirá disponible hasta el 3 de diciembre. En esos días, los ciudadanos cuyo DNI termina en 7 (1 de diciembre), 8 (2 de diciembre) y 9 (3 de diciembre) todavía podrán enviar su solicitud.

¿Cómo presentar la solicitud a la AFP?

El afiliado debe ingresar al portal oficial de su AFP —Habitat, Integra, Prima o Profuturo— y seguir estos pasos: