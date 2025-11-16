Reniec actualiza el trámite del DNI: desde cierta edad ya no necesitas llevar foto impresa, se captura directamente en sus oficinas.

Reniec revela la edad exacta a partir de la cual podrás renovar tu DNI sin presentar foto impresa | Composición Wapa

Miles de peruanos acuden a las oficinas de Reniec para renovar su DNI, actualizar información o solicitar un duplicado tras pérdida. Una de las dudas más comunes gira en torno a la fotografía que acompaña el documento.

Antes era obligatorio llevar una foto tamaño pasaporte con fondo blanco, pero las reglas han cambiado. Reniec ha confirmado que, a partir de cierta edad, ya no es necesario presentar la foto física, ya que esta será tomada directamente en las instalaciones durante el trámite del DNI.

Reniec aclara que desde cierta edad no se necesita foto física

A través de una publicación en Facebook, Reniec comunicó que a partir de los 7 años, los ciudadanos no necesitan llevar una foto impresa para los trámites del DNI, ya que esta se captura directamente en sus oficinas.

Asimismo, la entidad señaló algunas recomendaciones para la toma de la imagen: evitar camisetas blancas, no usar lentes, mantener las orejas descubiertas y no cubrir la cabeza, salvo por razones de salud o creencias religiosas.

¿Cuál es el precio del DNI en Perú, según Reniec?