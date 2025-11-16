Wapa.pe
Reniec revela la edad exacta para tramitar tu DNI sin necesidad de llevar la fotografía impresa

Reniec actualiza el trámite del DNI: desde cierta edad ya no necesitas llevar foto impresa, se captura directamente en sus oficinas.

    Miles de peruanos acuden a las oficinas de Reniec para renovar su DNI, actualizar información o solicitar un duplicado tras pérdida. Una de las dudas más comunes gira en torno a la fotografía que acompaña el documento.

    Antes era obligatorio llevar una foto tamaño pasaporte con fondo blanco, pero las reglas han cambiado. Reniec ha confirmado que, a partir de cierta edad, ya no es necesario presentar la foto física, ya que esta será tomada directamente en las instalaciones durante el trámite del DNI.

    Reniec aclara que desde cierta edad no se necesita foto física

    A través de una publicación en Facebook, Reniec comunicó que a partir de los 7 años, los ciudadanos no necesitan llevar una foto impresa para los trámites del DNI, ya que esta se captura directamente en sus oficinas.

    Asimismo, la entidad señaló algunas recomendaciones para la toma de la imagen: evitar camisetas blancas, no usar lentes, mantener las orejas descubiertas y no cubrir la cabeza, salvo por razones de salud o creencias religiosas.

    ¿Cuál es el precio del DNI en Perú, según Reniec?

    Reniec indicó que el DNI electrónico 3.0 tiene un precio habitual de S/ 41.00 para adultos, pero gracias a una campaña vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, quienes tengan más de 17 años pueden adquirirlo por S/ 30.00. Además, la entidad informó que el antiguo DNI azul dejará de emitirse y seguirá siendo válido únicamente hasta la fecha de caducidad indicada en cada documento.

