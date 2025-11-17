La MEJOR NOTICIA para los SOLICITANTES al RETIRO DE LA AFP: Ellos recibirán su primera UIT antes de Navidad

Miles de afiliados a la AFP ya han iniciado el trámite para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos. Hoy te explicamos las fechas en las que los solicitantes recibirán sus depósitos.

A partir del miércoles 19 de noviembre comenzará la segunda ronda de fechas en las que los afiliados, según el último dígito o carácter de su DNI, podrán ingresar su solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), en caso no lo hayan realizado durante los días previos establecidos en el cronograma.

De esta manera, ya todos los aportantes tuvieron la oportunidad de pedir una parte de sus fondos; sin embargo, incluso en los días siguientes, algunos podrán presentar su solicitud por primera vez y acceder a su primera UIT antes de Navidad, que será el jueves 25 de diciembre. Con base en ello, Infobae Perú estima los plazos en los que llegarían estos primeros desembolsos, precisamente antes de esa fecha.

Quienes tramitaron su retiro durante las primeras fechas del cronograma, hasta el martes 18 de noviembre (los que tienen 9 como último dígito del DNI), recibirán su primera UIT previo a Navidad. No obstante, un grupo adicional que presente su pedido un poco después también podrá cobrar en ese mismo periodo.

Afiliados que recibirán su AFP antes de Navidad

En primer lugar, parte de los afiliados que ya efectuaron su solicitud obtendrán su primera UIT antes de comenzar diciembre.

Afiliados con letra al final de su DNI y que solicitaron el 21 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 20 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 0 al final de su DNI que hicieron el trámite el 22 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 21 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 0 al final de su DNI que solicitaron el 23 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 22 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 1 al final de su DNI que registraron el pedido el 24 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 23 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 1 al final de su DNI que solicitaron el 27 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 26 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 2 al final de su DNI y que ingresaron su solicitud el 28 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 27 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 2 al final de su DNI que pidieron el 29 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 28 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 3 como último dígito que hicieron la solicitud el 30 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 29 de noviembre de 2025” .

. Afiliados con 3 al final del DNI que registraron su pedido el 31 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT “máximo el 30 de noviembre de 2025”.

¿Qué ocurre con quienes aún no presentan su solicitud?

Luego, hay otro conjunto de afiliados que recibirá su primera UIT incluso antes de mediados de diciembre, fecha en la que también se paga la gratificación a los trabajadores del sector privado.

Todavía falta que quienes tienen 9 al final del DNI puedan registrar sus solicitudes; estos y otros grupos cobrarán entre la quincena y, como máximo, el mismo día de Navidad.