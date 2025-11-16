URGENTE | Distrito peruano entra en EMERGENCIA por acumulación HISTÓRICA de basura

Ministerio del Ambiente recalcó que la declaratoria de emergencia no quita las responsabilidades administrativas a los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades.

El Gobierno peruano oficializó la declaratoria de emergencia en el distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo (Junín), debido al colapso total de las labores de limpieza, recolección y disposición final de residuos. La medida fue aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 00307-2025-MINAM, publicada el 16 de noviembre de 2025, según confirmó el Ministerio del Ambiente (MINAM), liderado por Miguel Ángel Espichán Mariñas.

Acumulación de basura y falta de un área de disposición final generan alerta

La decisión se adoptó luego del pedido urgente de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, que advirtió sobre la creciente acumulación de desechos en zonas públicas y la ausencia de un espacio destinado para su disposición final. Esta situación quedó registrada en un acta de supervisión de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

A ello se sumó el informe de la Oficina Desconcentrada de Junín del OEFA, entidad que identificó 31 puntos críticos en el distrito debido a la falta de recolección continua de residuos.

De acuerdo con El Peruano, la emergencia se extenderá por 60 días calendario. En ese periodo, la Municipalidad de Pilcomayo deberá presentar un Plan de Acción actualizado en un plazo máximo de siete días hábiles. Este documento debe detallar las actividades para atender la acumulación de basura, asignar responsables e incluir reportes de avance cada semana.

Autoridades deben coordinar acciones para frenar el colapso ambiental

El Ministerio del Ambiente precisó que tanto la Municipalidad Provincial de Huancayo como el Gobierno Regional de Junín y otras instituciones públicas deberán ejecutar acciones complementarias para garantizar la continuidad del manejo de los residuos, conforme a los artículos 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La resolución también señala que el MINAM brindará asistencia técnica durante la implementación del plan y recuerda que la declaratoria de emergencia no exime de responsabilidades administrativas a los funcionarios que hayan incumplido sus obligaciones.

MINAM supervisará ejecución de medidas en Pilcomayo

El documento firmado por Espichán Mariñas establece que la resolución será publicada en la sede digital del MINAM y precisa que la emergencia podría prorrogarse hasta 45 días adicionales si persisten las causas que originaron el colapso.

El texto legal advierte: “Actualmente, existe un cese total de las operaciones de limpieza y barrido de espacios públicos, recolección selectiva, transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales”, una situación que afecta directamente la salud pública y el ambiente local.