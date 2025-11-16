Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal anunció un corte programado de agua en varios distritos de Lima Metropolitana y Callao debido a trabajos de limpieza y desinfección en reservorios públicos. Estas labores son esenciales para garantizar la calidad del agua y mantener en buen estado las instalaciones, evitando posibles problemas en el suministro.
La empresa recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar precauciones durante la suspensión del servicio, como almacenar agua para uso doméstico, con el fin de reducir las molestias que genere la falta temporal del suministro.
LEER MÁS: Reniec revela la edad exacta para tramitar tu DNI sin necesidad de llevar la fotografía impresa
Santiago de Surco
- Sector 299 Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
- Zonas: Urb. Las Casuarinas Alta 1era etapa, Urb. Las Casuarinas Altas 2da etapa.
Villa María del Triunfo
- Sector 308. Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Zonas: A. H. Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas, Los Pinos. A. H. Villa Limatambo. 1ro de Enero. Las Lomas. Las Malvinas. Camino de la Hermandad, Monte Bektu, 3 de Mayo.
San Juan de Miraflores
- Sector 300 Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Zonas: P.J. José M. Arguedas, 5 de Mayo, Leoncio Prado, El Nazareno, Virgen del Carmen, Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, 1° de Mayo, Virgen del Buen Paso, La Inmaculada, Antúnez de Mayolo.
- Sector 301 Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- P.J. 12 de Noviembre, Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de Julio.
- Sector 307 Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau, José Olaya, AH. Ampliación Las Rocas, 15 de Setiembre, Las Malvinas, Víctor R. Haya de la Torre, Villa Los Ángeles
Callao
- Sector 108 Hora: 10 a. m. - 4:25 p. m.
- Cercado. Cuadrante: av. Guardia Chalaca, calle Venezuela, av. Argentina, av. Rep. Panamá
TAMBIÉN LEER: 17 de noviembre será día no laborable: colegios NO TENDRÁN CLASES en esta región, informa Minedu
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.