Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectados

Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua antes del corte para asegurar su disponibilidad durante la interrupción del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectados
    Sedapal confirma corte de agua este lunes 17 de noviembre. | Composición Wapa
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectados

    Sedapal anunció un corte programado de agua en varios distritos de Lima Metropolitana y Callao debido a trabajos de limpieza y desinfección en reservorios públicos. Estas labores son esenciales para garantizar la calidad del agua y mantener en buen estado las instalaciones, evitando posibles problemas en el suministro.

    La empresa recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar precauciones durante la suspensión del servicio, como almacenar agua para uso doméstico, con el fin de reducir las molestias que genere la falta temporal del suministro.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Reniec revela la edad exacta para tramitar tu DNI sin necesidad de llevar la fotografía impresa

    Santiago de Surco

    • Sector 299 Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
    • Zonas: Urb. Las Casuarinas Alta 1era etapa, Urb. Las Casuarinas Altas 2da etapa.

    Villa María del Triunfo

    • Sector 308. Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
    • Zonas: A. H. Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas, Los Pinos. A. H. Villa Limatambo. 1ro de Enero. Las Lomas. Las Malvinas. Camino de la Hermandad, Monte Bektu, 3 de Mayo.

    San Juan de Miraflores

    • Sector 300 Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
    • Zonas: P.J. José M. Arguedas, 5 de Mayo, Leoncio Prado, El Nazareno, Virgen del Carmen, Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, 1° de Mayo, Virgen del Buen Paso, La Inmaculada, Antúnez de Mayolo.
    • Sector 301 Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
    • P.J. 12 de Noviembre, Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de Julio.
    • Sector 307 Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
    • Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau, José Olaya, AH. Ampliación Las Rocas, 15 de Setiembre, Las Malvinas, Víctor R. Haya de la Torre, Villa Los Ángeles

    Callao

    • Sector 108 Hora: 10 a. m. - 4:25 p. m.
    • Cercado. Cuadrante: av. Guardia Chalaca, calle Venezuela, av. Argentina, av. Rep. Panamá
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: 17 de noviembre será día no laborable: colegios NO TENDRÁN CLASES en esta región, informa Minedu

    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Reniec revela la edad exacta para tramitar tu DNI sin necesidad de llevar la fotografía impresa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;