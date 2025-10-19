Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Desinformación total: 7 de cada 10 peruanos ignora el día de las Elecciones 2026, revela Datum

A seis meses de las Elecciones 2026, el 73% de peruanos no sabe cuándo votará ni qué elegirá. ONPE confirma nuevo horario de votación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Desinformación total: 7 de cada 10 peruanos ignora el día de las Elecciones 2026, revela Datum
    Tampoco saben sobre cuántos diputados postularán, entre otros detalles.
    Desinformación total: 7 de cada 10 peruanos ignora el día de las Elecciones 2026, revela Datum

    A menos de seis meses de las próximas Elecciones Generales 2026, la mayoría de peruanos aún desconoce la fecha exacta y los detalles del proceso electoral que definirá al nuevo Congreso bicameral y a los candidatos presidenciales que pasarán a segunda vuelta.

    Según una encuesta nacional de Datum publicada por El Comercio, 7 de cada 10 peruanos (73%) no saben cuándo se llevará a cabo la primera vuelta, mientras que solo el 14% identificó correctamente que será el domingo 12 de abril de 2026.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Sabías que tus deudas tienen “fecha de vencimiento” en el Perú? Esto dice el Código Civil

    ONPE confirma nuevo horario de votación

    Otro de los cambios más relevantes será el horario de sufragio. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos podrán acudir a las urnas entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., una hora más temprano que en comicios anteriores.

    Sin embargo, este ajuste aún es desconocido para la mayoría. El 86% de los encuestados aseguró no estar al tanto de la modificación, mientras que solo un 11% dijo conocerla.

    Desinformación sobre el nuevo Congreso bicameral

    El estudio también reveló un preocupante desconocimiento sobre la estructura del nuevo Congreso, que volverá al sistema bicameral tras más de dos décadas.

    Apenas el 4% de los participantes sabía que la Cámara de Senadores estará compuesta por 60 miembros, y solo el 3% identificó que la Cámara de Diputados tendrá 130 representantes.

    En ambos casos, 8 de cada 10 ciudadanos reconocieron no tener idea de cuántas personas integrarán el Parlamento a partir de 2026.

    Además, un 57% de los encuestados confesó no entender las diferencias entre senadores y diputados, mientras que el 43% afirmó que ambas cámaras cumplen funciones distintas.

    “Los niveles de desinformación son altos incluso entre los votantes habituales, lo que refleja un reto pendiente de educación cívica en el país”, señaló el informe.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Bajo nivel de información a pocos meses de los comicios

    El sondeo también reveló que un 71% de peruanos se siente poco o nada informado sobre las Elecciones 2026. Los analistas advierten que este desconocimiento podría afectar la participación y la toma de decisiones informadas el día de los comicios.

    La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han anunciado que intensificarán sus campañas de información ciudadana en los próximos meses, con el fin de orientar a los votantes sobre las nuevas reglas y los procedimientos electorales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Desinformación total: 7 de cada 10 peruanos ignora el día de las Elecciones 2026, revela Datum
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    SUNAT lanza convocatoria para universitarios con sueldos de S/1.200: Todos los requisitos y cómo postular

    Fuerza Aérea del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    TikToker revela que ropa donada a víctimas de incendio en Pamplona fue vista tirada en las calles

    “No tiene que ser todos los meses”: ministro explica cómo lograr pensión de S/600 en tu jubilación

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar tus deudas y así podrías obtenerlo

    Cantante fallecido en marcha contra gobierno de José Jerí reveló conmovedor mensaje antes de su fallecimiento

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;