Desinformación total: 7 de cada 10 peruanos ignora el día de las Elecciones 2026, revela Datum

A seis meses de las Elecciones 2026 , el 73% de peruanos no sabe cuándo votará ni qué elegirá. ONPE confirma nuevo horario de votación.

A menos de seis meses de las próximas Elecciones Generales 2026, la mayoría de peruanos aún desconoce la fecha exacta y los detalles del proceso electoral que definirá al nuevo Congreso bicameral y a los candidatos presidenciales que pasarán a segunda vuelta.

Según una encuesta nacional de Datum publicada por El Comercio, 7 de cada 10 peruanos (73%) no saben cuándo se llevará a cabo la primera vuelta, mientras que solo el 14% identificó correctamente que será el domingo 12 de abril de 2026.

ONPE confirma nuevo horario de votación

Otro de los cambios más relevantes será el horario de sufragio. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos podrán acudir a las urnas entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., una hora más temprano que en comicios anteriores.

Sin embargo, este ajuste aún es desconocido para la mayoría. El 86% de los encuestados aseguró no estar al tanto de la modificación, mientras que solo un 11% dijo conocerla.

Desinformación sobre el nuevo Congreso bicameral

El estudio también reveló un preocupante desconocimiento sobre la estructura del nuevo Congreso, que volverá al sistema bicameral tras más de dos décadas.

Apenas el 4% de los participantes sabía que la Cámara de Senadores estará compuesta por 60 miembros, y solo el 3% identificó que la Cámara de Diputados tendrá 130 representantes.

En ambos casos, 8 de cada 10 ciudadanos reconocieron no tener idea de cuántas personas integrarán el Parlamento a partir de 2026.

Además, un 57% de los encuestados confesó no entender las diferencias entre senadores y diputados, mientras que el 43% afirmó que ambas cámaras cumplen funciones distintas.

“Los niveles de desinformación son altos incluso entre los votantes habituales, lo que refleja un reto pendiente de educación cívica en el país”, señaló el informe.

Bajo nivel de información a pocos meses de los comicios

El sondeo también reveló que un 71% de peruanos se siente poco o nada informado sobre las Elecciones 2026. Los analistas advierten que este desconocimiento podría afectar la participación y la toma de decisiones informadas el día de los comicios.