La posible reducción de la jornada laboral volvió a agitar las redes sociales luego de que empezara a compartirse la información de que un supuesto decreto ya habría sido aprobado para recortar el horario de trabajo en el Perú de ocho a seis horas. Ante la confusión generada, es importante aclarar qué hay realmente detrás de esta versión y te lo contamos a continuación.

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en el Perú?

La difusión de información confusa ha generado dudas entre trabajadores y empleadores sobre una supuesta norma que reduciría el horario laboral en el país. Las preguntas sobre su impacto y vigencia han aumentado, pese a que no existe un documento oficial que respalde tal medida.

A la fecha, el marco legal vigente sigue siendo el Decreto Legislativo N° 854, que mantiene como límite máximo ocho horas diarias o 48 semanales. No se ha emitido ninguna actualización ni decreto que altere estos parámetros, por lo que las reglas actuales permanecen intactas.

La propia Constitución respalda este límite considerando excepciones para jornadas acumulativas o atípicas, siempre que el promedio no exceda el máximo establecido. Esto garantiza la protección del trabajador, al tiempo que permite que las empresas adopten horarios más cortos cuando su actividad lo permita.

"La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo".

Asimismo, no existe iniciativa ni aprobación reciente impulsada por el presidente José Jerí, ni durante su etapa en el Congreso ni en su rol actual en el Ejecutivo, que plantee reducir la jornada laboral.

¿Pueden exigirte trabajar más de lo permitido?

En el Perú, ningún empleador tiene la facultad de imponer jornadas que superen las 48 horas semanales, ya que este límite está respaldado por la ley. Cualquier exigencia que sobrepase ese máximo sin la compensación correspondiente se considera una infracción de tercer grado, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 910.

Cuando un trabajador realiza labores adicionales, estas deben ser reconocidas y pagadas como horas extras según lo señala la normativa. En caso de incumplimiento, la SUNAFIL es la entidad encargada de recibir denuncias y fiscalizar el respeto de estos derechos.

Si bien no existe una norma que reduzca la jornada estándar, el tema sí se encuentra en discusión dentro del Congreso. A lo largo del año se han presentado varias propuestas que plantean horarios más cortos, aunque están dirigidas a sectores específicos o contemplan condiciones particulares.