Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

¿Aumenta el pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima en 2026? Conoce AQUÍ el pronunciamiento oficial

Las autoridades de la Línea 1 del Metro de Lima adelantaron que se vienen evaluaciones clave para el 2026,

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Aumenta el pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima en 2026? Conoce AQUÍ el pronunciamiento oficial
    Metro de Lima: ¿Aumentará el pasaje? | Composición: Wapa / Andina
    ¿Aumenta el pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima en 2026? Conoce AQUÍ el pronunciamiento oficial

    La Línea 1 del Metro de Lima vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras recientes declaraciones realizadas durante un importante congreso ferroviario. Las autoridades del sistema adelantaron que se vienen evaluaciones clave para el 2026, especialmente relacionadas con la capacidad operativa del servicio. Estas decisiones podrían influir en el funcionamiento diario del tren eléctrico. Los usuarios esperan conocer pronto los alcances de estas medidas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Nuevo PARO de 48 horas en Lima y Callao? Gremio de transportistas lanza ULTIMÁTUM al gobierno

    Línea 1 del Metro de Lima aclara panorama tarifario para 2026

    Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima recibieron una noticia tranquilizadora tras el 38.° Congreso Anual de la Asamblea General de ALAMYS. El presidente del directorio, Manuel Wu, confirmó que no se realizará ningún incremento en el costo del pasaje, despejando así dudas sobre posibles ajustes económicos. Sin embargo, detalló que sí se abrirá un debate para evaluar los mecanismos de financiamiento que permitan ampliar la capacidad operativa del servicio con miras al 2026.

    “No hay ninguna nueva tarifa. Nosotros estamos centrados ahorita en trabajar técnicamente en definir el alcance de cuántos trenes, las obras eléctricas, cuántas estaciones hay que mejorar, etcétera”, expresó Wu durante una rueda de prensa celebrada en el marco del 38º Congreso Anual de ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos), reunión clave del sector ferroviario en la región.

    Más trenes y mejores instalaciones sin impacto en el precio del pasaje

    El nuevo paquete de inversiones para la Línea 1 será discutido durante el próximo año junto al Ministerio de Economía (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La propuesta contempla la compra de más trenes, la creación de nuevas cocheras y la mejora de ciertas infraestructuras en estaciones estratégicas, todo con el objetivo de reducir esperas y aumentar la frecuencia del servicio.

    Actualmente, la Línea 1 moviliza a más de 600.000 personas al día, pero las proyecciones apuntan a llegar al millón de pasajeros diarios una vez que la nueva flota esté operativa. A pesar de la magnitud de estas mejoras, las autoridades aseguran que las tarifas se mantendrán: el pasaje continuará siendo de S/ 1,50 para el público general y S/ 0,75 para estudiantes.

    wapa.pe

    LEE ESTO: DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Metro de Lima apunta a duplicar su capacidad de transporte diario

    La Línea 1 del Metro de Lima opera actualmente al límite de su capacidad, movilizando a más de 600.000 usuarios cada día. El crecimiento poblacional y la expansión de la ciudad han generado una demanda que continúa aumentando, razón por la cual la empresa busca elevar su capacidad operativa hasta llegar al millón de pasajeros diarios, una meta considerada clave para evitar la saturación del sistema.

    El presidente del directorio, Manuel Wu, insistió en la urgencia de ampliar la flota de trenes para responder a las necesidades de los usuarios. “Es muy necesario la ampliación de capacidad. Como habrán visto, hay largas colas y la población lo requiere. Si no ampliamos pronto, el sistema no podría recibir más pasajeros”, afirmó.

    Como parte de esta estrategia, Wu explicó que el proyecto central contempla la incorporación de 31 nuevos trenes de seis coches cada uno, un incremento que permitiría elevar el flujo de usuarios por hora de 55.000 a entre 60.000 y 80.000 personas. Actualmente, los trenes circulan con intervalos de tres minutos, un ritmo que ya se encuentra cerca del máximo operativo permitido.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Aumenta el pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima en 2026? Conoce AQUÍ el pronunciamiento oficial
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados

    'El señor de los cielos 9', capítulo 13 [COMPLETO]: ver episodio de ESTRENO con Rafael Amaya

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Se reduce la jornada laboral en Perú de ocho a seis horas? Esto dicta la ley

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;