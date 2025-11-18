Las autoridades de la Línea 1 del Metro de Lima adelantaron que se vienen evaluaciones clave para el 2026,

La Línea 1 del Metro de Lima vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras recientes declaraciones realizadas durante un importante congreso ferroviario. Las autoridades del sistema adelantaron que se vienen evaluaciones clave para el 2026, especialmente relacionadas con la capacidad operativa del servicio. Estas decisiones podrían influir en el funcionamiento diario del tren eléctrico. Los usuarios esperan conocer pronto los alcances de estas medidas.

Línea 1 del Metro de Lima aclara panorama tarifario para 2026

Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima recibieron una noticia tranquilizadora tras el 38.° Congreso Anual de la Asamblea General de ALAMYS. El presidente del directorio, Manuel Wu, confirmó que no se realizará ningún incremento en el costo del pasaje, despejando así dudas sobre posibles ajustes económicos. Sin embargo, detalló que sí se abrirá un debate para evaluar los mecanismos de financiamiento que permitan ampliar la capacidad operativa del servicio con miras al 2026.

“No hay ninguna nueva tarifa. Nosotros estamos centrados ahorita en trabajar técnicamente en definir el alcance de cuántos trenes, las obras eléctricas, cuántas estaciones hay que mejorar, etcétera”, expresó Wu durante una rueda de prensa celebrada en el marco del 38º Congreso Anual de ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos), reunión clave del sector ferroviario en la región.

Más trenes y mejores instalaciones sin impacto en el precio del pasaje

El nuevo paquete de inversiones para la Línea 1 será discutido durante el próximo año junto al Ministerio de Economía (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La propuesta contempla la compra de más trenes, la creación de nuevas cocheras y la mejora de ciertas infraestructuras en estaciones estratégicas, todo con el objetivo de reducir esperas y aumentar la frecuencia del servicio.

Actualmente, la Línea 1 moviliza a más de 600.000 personas al día, pero las proyecciones apuntan a llegar al millón de pasajeros diarios una vez que la nueva flota esté operativa. A pesar de la magnitud de estas mejoras, las autoridades aseguran que las tarifas se mantendrán: el pasaje continuará siendo de S/ 1,50 para el público general y S/ 0,75 para estudiantes.

Metro de Lima apunta a duplicar su capacidad de transporte diario

La Línea 1 del Metro de Lima opera actualmente al límite de su capacidad, movilizando a más de 600.000 usuarios cada día. El crecimiento poblacional y la expansión de la ciudad han generado una demanda que continúa aumentando, razón por la cual la empresa busca elevar su capacidad operativa hasta llegar al millón de pasajeros diarios, una meta considerada clave para evitar la saturación del sistema.

El presidente del directorio, Manuel Wu, insistió en la urgencia de ampliar la flota de trenes para responder a las necesidades de los usuarios. “Es muy necesario la ampliación de capacidad. Como habrán visto, hay largas colas y la población lo requiere. Si no ampliamos pronto, el sistema no podría recibir más pasajeros”, afirmó.