La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima anunció un aumento en las salidas diarias de la Línea 1 del Metro de Lima para noviembre, buscando optimizar la movilidad urbana.

    La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la Línea 1 del Metro de Lima incrementará el número de salidas diarias. Esta disposición forma parte de un plan temporal que busca atender la creciente demanda registrada en los últimos días. En noviembre se implementarán más viajes durante la mañana, tarde y noche, garantizando una mayor disponibilidad de trenes y menos tiempo de espera.

    ATU anuncia más salidas en la Línea 1 del Metro de Lima

    La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que la Línea 1 del Metro de Lima aumentará el número de viajes diarios con el propósito de agilizar la movilidad y reducir los tiempos de espera en las estaciones.

    Esta medida responde al incremento de pasajeros por la cercanía de las fiestas de fin de año. Durante noviembre, de lunes a viernes se sumarán 15 salidas adicionales, distribuidas entre las 11:00 a. m. y 5:00 p. m., y nuevamente entre las 8:00 p. m. y 10:00 p. m. En total, se realizarán 510 viajes diarios, con una frecuencia de paso de 3 a 4 minutos en horas punta.

    Los sábados también se verán beneficiados con 40 salidas extra entre la 1:00 p. m. y las 10:00 p. m., manteniendo un total de 510 servicios. En tanto, los domingos se incrementarán 38 viajes adicionales, alcanzando 292 recorridos en toda la jornada, con intervalos de 6 a 12 minutos según la hora.

    La ATU adelantó que, para diciembre de 2025, se reforzará nuevamente la operación de trenes con el fin de atender el aumento de la demanda durante las celebraciones navideñas, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

    Estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima

    La Línea 1 del Metro de Lima recorre gran parte de la capital a través de 26 estaciones, conectando el sur con el este de la ciudad. El trayecto comienza en Villa El Salvador, en la estación Parque Industrial, y culmina en San Juan de Lurigancho, en la estación Bayóvar. A lo largo de este recorrido, el tren atraviesa diversos distritos clave, facilitando el transporte diario de miles de limeños. Las estaciones son:

    • Villa El Salvador
    • Parque Industrial
    • Pumacahua
    • Villa María
    • María Auxiliadora
    • San Juan
    • Atocongo
    • Jorge Chávez
    • Ayacucho
    • Cabitos
    • Angamos
    • San Borja Sur
    • La Cultura
    • Arriola
    • Gamarra
    • Miguel Grau
    • El Ángel
    • Presbítero Maestro
    • Caja de Agua
    • Pirámide del Sol
    • Los Jardines
    • Los Postes
    • San Carlos
    • San Martín
    • Santa Rosa
    • Bayóvar
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

