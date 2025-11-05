Si planeas retirar tu AFP en 2025, es crucial que conozcas las fechas específicas. El procedimiento está organizado en tres etapas, según el último dígito de tu DNI.

¿Cuántas veces puedes hacer la solicitud de retiro de tu AFP? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Si estás pensando retirar tu AFP este 2025, ojo con las fechas. El proceso no es libre, sino que sigue un calendario por etapas donde cada afiliado tiene su momento para presentar la solicitud según su DNI. Y sí, también hay una fase final para quienes se atrasen o cambien de opinión a última hora. Aquí te contamos cómo se organiza el cronograma para que no te quedes sin hacer tu trámite y cuántas veces puedes solicitar el retiro de tu AFP.

¿Cuántas oportunidades tengo para solicitar el retiro AFP 2025?

Ten en cuenta que solo se puede realizar una solicitud por persona para retirar hasta 4 UIT (S/ 21 400). Aunque el proceso contempla tres etapas para ingresar el trámite, cada afiliado debe decidir en cuál de esos periodos presentar su pedido, respetando el cronograma oficial de la SBS.

El retiro de AFP continúa vigente y miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones siguen iniciando el proceso para acceder a sus fondos. Para ordenar el flujo de solicitudes, se estableció un calendario específico en función del último dígito o letra del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tres oportunidades según tu DNI

En la primera etapa, habilitada desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, cada dígito cuenta con dos días asignados para presentar la solicitud. Luego, del 19 de noviembre al 3 de diciembre, se abre la segunda oportunidad, esta vez con un día por dígito, lo que hace este periodo más corto y preciso para quienes no lograron registrarse inicialmente.

Finalmente, existe una fase adicional dirigida a rezagados. Este tercer periodo estará disponible del 4 de diciembre hasta el 18 de enero del 2026, permitiendo el ingreso de solicitudes sin importar el orden del DNI. Esta será la última opción para quienes aún no hayan gestionado su retiro.

Cronograma del retiro AFP 2025

Para acceder al retiro de hasta 4 UIT del sistema AFP, los afiliados deberán ingresar su solicitud en la fecha asignada según el último dígito o letra de su DNI. El proceso se realiza únicamente dentro del cronograma aprobado por la SBS, el cual determina días específicos para cada documento y evita saturación en la plataforma.

A continuación, revisa el calendario oficial para saber exactamente cuándo realizar tu trámite:

Fechas según tu DNI

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

0: 22 y 23 de octubre / 20 de noviembre

1: 24 y 27 de octubre / 21 de noviembre

2: 28 y 29 de octubre / 24 de noviembre

3: 30 y 31 de octubre / 25 de noviembre

4: 3 y 4 de noviembre / 26 de noviembre

5: 5 y 6 de noviembre / 27 de noviembre

6: 7 y 10 de noviembre / 28 de noviembre

7: 11 y 12 de noviembre / 1 de diciembre

8: 13 y 14 de noviembre / 2 de diciembre

9: 17 y 18 de noviembre / 3 de diciembre

Periodo libre: del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026

¿Hasta cuándo se podrá solicitar el retiro?

El registro de solicitudes comenzó el 21 de octubre y continuará vigente hasta el 18 de enero, dentro del horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El procedimiento es totalmente gratuito y se realiza únicamente a través de las plataformas oficiales de cada AFP. Las autoridades reiteran no recurrir a intermediarios ni tramitadores.

¿Qué ocurre si ya inicié el proceso y deseo cancelarlo?