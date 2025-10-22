Los primeros afiliados ya han presentado sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) a través de los enlaces oficiales de Integra, Prima, Profuturo y Hábitat , de acuerdo con el cronograma establecido.

El martes 21 de octubre, numerosos afiliados comenzaron a enviar sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas en las AFP.

Según el cronograma, primero presentan su pedido quienes tienen una letra al final de su número de documento de identidad, y posteriormente lo harán los afiliados cuyos DNI terminan del 0 al 9. Todo el trámite se realiza únicamente mediante los enlaces oficiales habilitados para este fin.

¿Cuáles son los links oficiales para registrar la solicitud?

En AFP Integra , la solicitud podrá hacerse a través de su agencia virtual —disponible tanto en la aplicación como en la web— en el siguiente enlace: https://agenciadigital.afpintegra.pe/.

En Profuturo AFP , también se realizará desde la agencia virtual, mediante una opción que se activará en https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.

En Prima AFP , el trámite se llevará a cabo ingresando a https://retiro.prima.com.pe/login.

Y en AFP Hábitat, la gestión se efectuará desde https://retiro.afphabitat.com.pe.

Respecto al depósito del dinero, la norma establece que la primera UIT (equivalente a S/5.350) se abonará en un plazo máximo de 30 días calendario después de presentada la solicitud. Por lo tanto, quienes hicieron su pedido el martes 21 de octubre recibirán este primer monto, como máximo, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Primera UIT llega en noviembre

Según el reglamento del octavo retiro AFP, cada UIT —de las hasta cuatro permitidas— será entregada dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde el depósito anterior:

La primera UIT llegará en un máximo de 30 días calendario tras presentar la solicitud.

La segunda UIT se depositará hasta 30 días después de haberse efectuado el pago de la primera.

La tercera UIT se entregará hasta 30 días luego del abono de la segunda.

La cuarta UIT se desembolsará hasta 30 días posteriores al pago de la tercera.

Cronograma para recibir tu AFP