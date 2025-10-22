¿Por qué los afiliados a las AFP reportan que TIENEN MENOS DINERO? Conoce la dura verdad

Poco antes del inicio del cronograma para el retiro de fondos AFP , diversos afiliados vienen señalando en redes sociales que la rentabilidad de sus cuentas ha disminuido.

Este martes 21 de octubre comenzó oficialmente el cronograma del retiro AFP, lo que significa que los afiliados ya pueden enviar sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones.

No obstante, en los días previos a esta fecha, numerosos aportantes han venido reportando en redes sociales una disminución en los saldos de sus cuentas individuales. En varios casos, mencionan que si antes veían un monto de 19 mil soles, ahora aparece como 18 mil 800 soles, evidenciando una reducción de aproximadamente 200 soles. Estas situaciones han sido compartidas en los comentarios de publicaciones de las cuatro administradoras de fondos.

Ante la inquietud de los usuarios, AFP Integra —la administradora con mayor número de afiliados— ofreció una explicación sobre lo ocurrido: se trataría de una “desvalorización temporal de los fondos”, lo que implica una pérdida momentánea de rentabilidad.

AFP Integra sobre la rentabilidad

La empresa aclaró que el fondo de cada afiliado está compuesto por sus aportes (el 10% del sueldo que se descuenta mensualmente) y por la rentabilidad generada a partir de las inversiones que realizan las AFP. Lo que estaría bajando, puntualizan, es únicamente la rentabilidad.

“Queremos que sepas que, el dinero de nuestros afiliados es siempre suyo. Entendemos tu preocupación ante una desvalorización temporal de los fondos; sin embargo, es importante recordar que estos se invierten a largo plazo para generar la máxima rentabilidad al momento de la jubilación”, señala AFP Integra.

Esto significa que los aportes no se reducen, sino que la variación se debe a los rendimientos generados por las inversiones. “Si bien la rentabilidad puede presentar variaciones en el día a día debido a factores como la coyuntura económica o los movimientos del mercado en el Perú y el mundo, estas fluctuaciones se estabilizan con el tiempo y, como ha sucedido en ocasiones anteriores, los fondos se recuperan”, añadió la administradora.

Aun así, AFP Integra aseguró que continuará trabajando para mantener una rentabilidad favorable para sus clientes. “Nuestro equipo de expertos seguirá trabajando arduamente para maximizar resultados y construir bienestar financiero para todas las personas que son clientes de nuestra empresa”, concluyó.

¿Cuál es la AFP más rentable?

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al mes de agosto la AFP con mayor rentabilidad en todos los tipos de fondos es AFP Hábitat. Según el comparativo de Rentabilidad Nominal Anualizada correspondiente a agosto de 2025, los resultados fueron los siguientes:

Fondo tipo 0: 5,12%

5,12% Fondo tipo 1: 4,40%

4,40% Fondo tipo 2: 5,74%

5,74% Fondo tipo 3: 8,61%

Estas cifras corresponden a la rentabilidad promedio obtenida en los últimos cinco años. Las demás AFP registraron los siguientes resultados: