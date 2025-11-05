Wapa.pe
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Pago de la CTS llega en 10 días: ¿Cómo calcular el monto que recibirás y cuándo podrás sacarlo?

Noviembre marca uno de los meses más esperados por los trabajadores del sector privado en el Perú, ya que las empresas tienen la obligación de depositar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

    El Gobierno aprobó la libre disposición del 100 % de la CTS hasta diciembre de 2026, lo que permitirá a los trabajadores formales acceder a sus fondos completos en una o varias transacciones. Esta medida tiene como objetivo ofrecer mayor liquidez frente a la actual situación económica y aplica para todos los depósitos existentes en el sistema financiero.

    El último viernes se publicó la ley que autoriza el retiro total de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficio que estará disponible hasta diciembre de 2026 para millones de trabajadores formales a nivel nacional.

    Según la norma, los empleados podrán disponer libremente del monto total acumulado en sus cuentas CTS, ya sea en una sola operación o en varias, hasta el 31 de diciembre de 2026.

    ¿Cómo se calcula la CTS?

    El monto de la CTS se determina a partir de la remuneración bruta mensual más una sexta parte de la gratificación correspondiente al periodo. En términos simples, este beneficio equivale aproximadamente a medio sueldo por cada semestre trabajado, siempre que el empleado haya cumplido los seis meses completos. Si no se completó el semestre, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

    Ejemplo:

    • Sueldo mensual: S/ 3,000
    • Gratificación: S/ 3,000 → (1/6 = S/ 500)
    • Semestre completo (6 meses)

    Cálculo:
    CTS = (3,000 + 500) × (6 / 12)
    CTS = 3,500 × 0.5
    CTS = S/ 1,750

    ¿Cuántas veces se puede retirar?

    De acuerdo con lo establecido, los trabajadores podrán retirar su CTS en una o varias operaciones, según su preferencia, hasta agotar el monto total disponible en sus cuentas.

    Asimismo, la modificación al artículo 42 de la ley permite que, fuera de este periodo excepcional, los empleados puedan realizar retiros parciales de hasta el 50 % de sus depósitos e intereses acumulados en condiciones regulares.

