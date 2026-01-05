Bono Escolaridad para enero 2026: esta es la fecha oficial en la que podrás recibir el beneficio de S/400

Wapa.pe
El Gobierno oficializó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad para trabajadores del sector público y pensionistas, según la nueva Ley de Presupuesto.

    Durante enero, el Estado peruano realizará el pago del Bono de Escolaridad 2026, que asciende a S/400 y está orientado a ayudar a cubrir los gastos educativos propios del inicio del año escolar. Este apoyo económico se encuentra contemplado en el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y tiene como objetivo reducir el impacto económico en miles de servidores públicos.

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Pensión máxima ONP llega a S/1.250 con nuevo aumento y bono para este grupo de aportantes

    El abono del beneficio se efectuará en enero de 2026 junto con el pago de sueldos, y alcanzará a trabajadores activos y pensionistas comprendidos en el Decreto Ley 20530. No obstante, la fecha de pago variará para ciertos grupos, como docentes y auxiliares de educación bajo la Ley N.º 29944, quienes recibirán el bono en el mes de junio, conforme a lo establecido por la normativa.

    ¿Cuándo se paga el bono por escolaridad 2026?

    • Jueves 15 de enero: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
    • Viernes 16 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
    • Lunes 19 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
    • Martes 20 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
    TAMBIÉN LEER: DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ¿Qué trabajadores recibirán el bono por escolaridad 2026?

    • Funcionarios y servidores públicos nombrados y contratados bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276, la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.° 30512.
    • Docentes universitarios comprendidos en la Ley Nº 30220.
    • Personal de la salud incluido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153.
    • Obreros permanentes y eventuales del sector público.
    • Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
    • Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de (Ley Nº 15117, Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, Ley Nº 28091, Decreto Legislativo N° 1133)
    • Trabajadores del sector público bajo régimen de actividad privado, salvo que por norma legal reciban un monto distinto
