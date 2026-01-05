Bono Escolaridad para enero 2026: esta es la fecha oficial en la que podrás recibir el beneficio de S/400

Durante enero, el Estado peruano realizará el pago del Bono de Escolaridad 2026, que asciende a S/400 y está orientado a ayudar a cubrir los gastos educativos propios del inicio del año escolar. Este apoyo económico se encuentra contemplado en el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y tiene como objetivo reducir el impacto económico en miles de servidores públicos.