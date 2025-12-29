Con el cronograma de pagos ya definido para los trabajadores del sector público , estos cuentan ahora con mayor certeza sobre la fecha en que se realizará el pago del bono por escolaridad destinado a cubrir gastos educativos.

El bono por escolaridad, equivalente a S/400, se otorga en el mes de enero a los trabajadores del sector público. Aunque este beneficio ya estaba contemplado en el Presupuesto Público para 2026, que ya fue promulgado, recientemente se dieron a conocer las fechas específicas en las que se efectuará el pago.

Como es de conocimiento público, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difundió el cronograma oficial de pago de remuneraciones para los trabajadores estatales a través del Banco de la Nación. Estas mismas fechas se aplican al bono por escolaridad de S/400, ya que dicho monto será abonado junto con las planillas correspondientes. El beneficio alcanza a los siguientes grupos de trabajadores:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 , la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512 .

, la y la . Docentes universitarios comprendidos en la Ley Nº 30220 .

. Personal del sector Salud señalado en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153 .

. Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú .

y de la . Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado bajo los regímenes de la Ley Nº 15117 , los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530 , el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM , la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo Nº 1133 .

, los , el , la y el . Entidades públicas con personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, salvo que por disposición legal otorguen un monto distinto al establecido.

Fecha de pago del bono por escolaridad

Tal como se ha informado, el pago del bono por escolaridad se realizará en enero para la mayoría de trabajadores, con excepción de algunos casos en los que se entrega en junio. Las fechas de enero, según la entidad pública, son las siguientes:

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec: viernes 23 de enero.

Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

“La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400. Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad, cuyo monto corresponde al señalado en el presente literal, se incluye en la planilla de pagos del mes de junio”, aclara el texto del Presupuesto Público para 2026.

¿Qué ocurre con la Ley 20530?

Tal como lo establece la Ley de Presupuesto 2026, los pensionistas del régimen 20530 también acceden al bono por escolaridad, siempre que sus pensiones estén a cargo del Estado. El cronograma de pago es el siguiente: