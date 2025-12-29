Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Actividad sísmica pone en jaque a provincia de Lima: Registra 17 temblores en 2025 y estas son sus zonas vulnerables

Estudios técnicos del Ingemmet advierten que el sismo reciente podría volver a activar fenómenos como desprendimientos de rocas y arenamientos en áreas que ya habían sido catalogadas como vulnerables.

    La sismicidad volvió a generar preocupación en la provincia de Cañete luego de que el 28 de diciembre de 2025 se produjera un sismo de magnitud 4.8 frente a San Vicente de Cañete, uno de los centros urbanos más importantes del sur de Lima. Este evento, registrado en las últimas horas, se suma a una cadena de al menos 17 movimientos telúricos ocurridos durante el año en esta zona del litoral central, reconocida como una de las más activas del país debido a su proximidad a la zona de convergencia de placas tectónicas.

    Según reportes oficiales, el sismo tuvo su epicentro a 26 kilómetros al sur de San Vicente de Cañete y alcanzó una profundidad de 58 kilómetros, condiciones que hicieron que el movimiento fuera percibido por la población. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. No obstante, el evento motivó una evaluación técnica inmediata por parte de organismos especializados, considerando las particularidades geológicas de la provincia y la recurrencia de sismos en la zona.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ATENCIÓN asegurados: verifica con tu DNI si EsSalud te paga el subsidio de S/820 en enero 2026

    Ingemmet señala zonas de alto riesgo en Cañete tras sismo de 4.8

    Luego del movimiento telúrico registrado este domingo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) informó que cuenta con una identificación clara de zonas críticas por peligros geológicos en la provincia de Cañete, las cuales podrían activarse ante un sismo de esta magnitud. Este análisis se sustenta en estudios técnicos previos que evalúan la vulnerabilidad del terreno frente a fenómenos asociados a la actividad sísmica.

    De acuerdo con Ingemmet, se han determinado tres zonas críticas localizadas en los distritos de Zúñiga, Calango y San Vicente de Cañete. Estos sectores presentan características geológicas que, ante un evento telúrico, podrían provocar derrumbes, desprendimientos de rocas, deslizamientos, arenamientos y otros procesos de inestabilidad del suelo, especialmente en áreas con fuertes pendientes o suelos poco consolidados.

    Toda la información relacionada con estas zonas críticas se encuentra disponible para el público a través de la plataforma digital “Perú en Alerta”, un sistema oficial que permite consultar los sectores identificados por Ingemmet a nivel nacional. La herramienta ofrece mapas interactivos y fichas técnicas con el detalle de los peligros geológicos y las condiciones del entorno evaluado en cada territorio.

    Sismos reportados en Cañete durante el año 2025

    La provincia de Cañete forma parte de una franja de elevada actividad sísmica, donde a lo largo de 2025 se han registrado numerosos movimientos telúricos de distintas magnitudes, varios de ellos con epicentros cercanos a Chilca, Mala, Calango y San Vicente.

    10 de enero de 2025

    • Magnitud: 3.6
    • Hora: 01:18 a. m.
    • Epicentro: 16 km de Chilca, provincia de Cañete

    3 de marzo de 2025

    • Magnitud: 5.0
    • Hora: 10:18 a. m.
    • Epicentro: Chilca, Cañete

    27 de marzo de 2025

    • Magnitud: 4.0
    • Hora: 07:48 a. m.
    • Epicentro: 93 km al suroeste de San Vicente de Cañete

    7 de abril de 2025

    • Magnitud: 4.4
    • Hora: 10:24 a. m.
    • Epicentro: 39 km al noreste de Calango

    11 de mayo de 2025

    • Magnitud: 4.0
    • Hora: 06:44 a. m.
    • Epicentro: 35 km al suroeste de Mala

    3 de julio de 2025

    • Magnitud: 4.0
    • Hora: 06:28 a. m.
    • Epicentro: 28 km al noroeste de Chilca
    • Profundidad: 85 km

    31 de julio de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: No especificada
    • Epicentro: 5 km al norte de Chilca

    2 de agosto de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 22:53
    • Epicentro: San Vicente de Cañete

    18 de agosto de 2025

    • Magnitud: 3.7
    • Hora: 21:52
    • Epicentro: 22 km al sur de Mala

    26 de agosto de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 05:52
    • Epicentro: 12 km al norte de Chilca

    30 de agosto de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 04:39
    • Epicentro: 40 km al suroeste de Chilca

    15 de octubre de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 03:30
    • Epicentro: 8 km al suroeste de Chilca (océano Pacífico)

    20 de octubre de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 20:23
    • Epicentro: 31 km al oeste de Chilca

    10 de noviembre de 2025

    • Magnitud: 3.7
    • Hora: 00:14
    • Epicentro: 7 km al norte de Chilca

    22 de noviembre de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 14:18
    • Epicentro: 26 km al oeste de Chilca

    27 de diciembre de 2025

    • Magnitud: 3.5
    • Hora: 01:17
    • Epicentro: 25 km al suroeste de Mala
    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

