Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Domingo 28 de diciembre de terror: Perú resiste 5 sismos en un solo día. ¿Se acerca un terremoto?

El domingo 28 de diciembre, Perú registró 5 sismos. Conoce aquí los epicentros y la magnitud de cada uno.

    El domingo 28 de diciembre, la región Áncash fue sacudida por un sismo de magnitud 5.1, cuyo epicentro se ubicó a 66 km al oeste de Chimbote, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento, registrado a las 18:19:55 horas, alcanzó una profundidad de 51 km y se percibió con intensidad IV en Chimbote.

    Este evento se suma a una serie de cuatro sismos en menos de 24 horas, lo que mantiene a la población alerta y pendiente de los comunicados oficiales. En medio de esta constante actividad sísmica, surge la pregunta: ¿Estamos realmente preparados para un terremoto?

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Reporte sísmico del domingo 28 de diciembre

    ¿Cuál fue el terremoto más fuerte del Perú?

    El terremoto más fuerte registrado en Perú ocurrió el 28 de octubre de 1746 y devastó gran parte de la ciudad de Lima y el puerto de Callao. Este sismo alcanzó una magnitud estimada de 8.6 a 9.0, seguido de un tsunami que arrasó con el litoral peruano. Se calcula que murieron más de 6,000 personas, y la destrucción de edificaciones fue casi total, marcando un antes y un después en la historia del país. Este evento histórico evidencia la alta vulnerabilidad sísmica del Perú y subraya la importancia de la prevención y preparación ante posibles terremotos en la actualidad.

    ¿Qué hacer durante un sismo?

    • Mantenerse tranquilo. El miedo solo puede bloquearte o hacer que tomes decisiones equivocadas.
    • Mantente alejado de ventanas y objetos que puedan caer.
    • Si no puedes llegar a la salida a tiempo, encuentra un lugar seguro.
    • Evita hacer llamadas telefónicas, ya que las líneas estarán saturadas; es mejor envía mensajes de texto.
    • No utilices el ascensor.
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

