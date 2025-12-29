El domingo 28 de diciembre , la región Áncash fue sacudida por un sismo de magnitud 5.1, cuyo epicentro se ubicó a 66 km al oeste de Chimbote, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) . El movimiento, registrado a las 18:19:55 horas, alcanzó una profundidad de 51 km y se percibió con intensidad IV en Chimbote.

Este evento se suma a una serie de cuatro sismos en menos de 24 horas, lo que mantiene a la población alerta y pendiente de los comunicados oficiales. En medio de esta constante actividad sísmica , surge la pregunta: ¿Estamos realmente preparados para un terremoto?

El terremoto más fuerte registrado en Perú ocurrió el 28 de octubre de 1746 y devastó gran parte de la ciudad de Lima y el puerto de Callao. Este sismo alcanzó una magnitud estimada de 8.6 a 9.0, seguido de un tsunami que arrasó con el litoral peruano. Se calcula que murieron más de 6,000 personas, y la destrucción de edificaciones fue casi total, marcando un antes y un después en la historia del país. Este evento histórico evidencia la alta vulnerabilidad sísmica del Perú y subraya la importancia de la prevención y preparación ante posibles terremotos en la actualidad.