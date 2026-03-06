Wapa.pe
    Pamela Franco y Christian Domínguez protagonizaron un emotivo momento al reunirse para celebrar el quinto cumpleaños de la hija que tienen en común. A la fiesta también asistió Camila Domínguez, la hija mayor del cantante, quien compartió en redes sociales varias fotografías junto a su hermanita y con la propia cantante.

    Sin embargo, sus publicaciones generaron todo tipo de comentarios, ya que algunos usuarios interpretaron su gesto como un mensaje indirecto y una crítica haciaKarla Tarazona , acusación que la joven terminó respaldando.

    Camila Domínguez volvió a aparecer públicamente después de haber protagonizado meses atrás una polémica en la que acusó a su padre de priorizar su relación con Karla Tarazona, situación que incluso derivó en una denuncia presentada por Christian Domínguez contra Melanie Martínez, madre de la joven.

    Tras un largo periodo alejada de las redes sociales, la adolescente de 17 años reapareció durante la celebración del cumpleaños de su hermanita, la hija de Christian Domínguez y Pamela Franco. En sus publicaciones se mostró muy cercana a la cantante, a quien agradeció por el cariño que le brinda a la menor, a quien considera su mejor amiga

    “Y gracias, Pame, por hacer tan feliz a mi hermana. Eres increíble con ella”, escribió en un extenso mensaje dedicado a María Cataleya.

    Aunque no se pronunció directamente sobre su relación actual con su padre, Camila llamó la atención al reaccionar con “me encanta” a varios comentarios de los usuarios. Esto ocurrió luego de que muchos notaran que Valentino, hijo de Karla Tarazona y Christian Domínguez, no estuvo presente en la celebración.

    Según algunos seguidores, la ausencia del menor se debería a los conflictos entre Camila y la actual pareja de su padre. “Y Valentino no fue, eso quiere decir que esa Karla los separa como hermanos”, escribió un usuario, comentario que la joven respaldó con una reacción positiva.

    Otros comentarios también señalaron comparaciones entre Karla Tarazona y Pamela Franco, insinuando que la cantante sí habría permitido la cercanía entre los hermanos. Camila reaccionó a varios de estos mensajes, lo que fue interpretado como un apoyo implícito a esas críticas.

    Hasta el momento, Karla Tarazona no se ha pronunciado sobre los comentarios que generaron las publicaciones de la hija mayor de Christian Domínguez. Tampoco se sabe si la relación entre el cantante y su primogénita ha mejorado tras las polémicas que protagonizaron en el pasado.

