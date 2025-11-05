Las vacantes ofertadas se encuentran en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios , e incluyen puestos como asistentes administrativos, analistas, evaluadores, así como en áreas tecnológicas y de gestión pública.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una nueva convocatoria laboral a nivel nacional para noviembre de 2025, con más de 20 vacantes bajo la modalidad de contrato CAS en distintas regiones del país. Estas oportunidades están dirigidas a egresados técnicos, bachilleres y profesionales titulados, con sueldos que oscilan entre S/ 2.264 y S/ 9.264, según el perfil y nivel del cargo.

Los puestos disponibles se encuentran distribuidos en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen funciones como asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Se recomienda a los postulantes revisar detenidamente las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre varían: algunas culminan el 7 de noviembre, otras el 10, 12 o 17 del mismo mes.

Puestos disponibles y requisitos según nivel académico

Migraciones ha organizado las vacantes según el grado de formación requerido. A continuación, el detalle de las principales oportunidades laborales de esta convocatoria CAS noviembre 2025.

Distribución de plazas:

Lima: 10 puestos

Callao: 4 puestos

La Libertad: 2 puestos

Madre de Dios: 2 puestos

Cusco: 1 puesto

Ucayali: 1 puesto

Para egresados técnicos

CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a)

Egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario.

Remuneración: S/ 3.264

Sede: Ucayali

Cierre: 12 de noviembre de 2025

Egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación.

Remuneración: S/ 4.264

Sede: Madre de Dios

Cierre: 12 de noviembre de 2025

Egreso técnico en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación.

Remuneración: S/ 2.264

Sede: Callao

Cierre: 17 de noviembre de 2025

Para bachilleres universitarios

CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a)

Requiere bachiller en Derecho o Ciencias Políticas.

Remuneración: S/ 3.264

Sedes: Lima y La Libertad

Cierre: 12 de noviembre de 2025

Bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial.

Remuneración: S/ 6.264

Sede: Lima

Cierre: 12 de noviembre de 2025

Dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad.

Remuneración: S/ 5.764

Sede: Lima

Cierre: 17 de noviembre de 2025

Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica.

Remuneración: S/ 5.264

Sede: Lima

Cierre: 17 de noviembre de 2025

Requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad.

Remuneración: S/ 3.264

Sede: Cusco

Cierre: 17 de noviembre de 2025

Para titulados universitarios

CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia Administrativa

Se solicita título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente.

Remuneración: S/ 9.264

Sede: Lima

Cierre: 7 de noviembre de 2025

Requiere título profesional en Derecho y habilitación vigente.

Remuneración: S/ 8.264

Sede: Lima

Cierre: 7 de noviembre de 2025

Abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil.

Remuneración: S/ 8.264

Sede: Lima

Cierre: 10 de noviembre de 2025

Se requiere título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial.

Remuneración: S/ 8.264

Sede: Lima

Cierre: 17 de noviembre de 2025

¿Cómo postular a las convocatorias de Migraciones?

El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito. Los postulantes deben: