Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Migraciones abre más de 20 oportunidades laborales con sueldos de hasta S/ 9.264

Las vacantes ofertadas se encuentran en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen puestos como asistentes administrativos, analistas, evaluadores, así como en áreas tecnológicas y de gestión pública.

    La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una nueva convocatoria laboral a nivel nacional para noviembre de 2025, con más de 20 vacantes bajo la modalidad de contrato CAS en distintas regiones del país. Estas oportunidades están dirigidas a egresados técnicos, bachilleres y profesionales titulados, con sueldos que oscilan entre S/ 2.264 y S/ 9.264, según el perfil y nivel del cargo.

    Los puestos disponibles se encuentran distribuidos en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen funciones como asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Se recomienda a los postulantes revisar detenidamente las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre varían: algunas culminan el 7 de noviembre, otras el 10, 12 o 17 del mismo mes.

    Puestos disponibles y requisitos según nivel académico

    Migraciones ha organizado las vacantes según el grado de formación requerido. A continuación, el detalle de las principales oportunidades laborales de esta convocatoria CAS noviembre 2025.

    Distribución de plazas:

    • Lima: 10 puestos
    • Callao: 4 puestos
    • La Libertad: 2 puestos
    • Madre de Dios: 2 puestos
    • Cusco: 1 puesto
    • Ucayali: 1 puesto

    Para egresados técnicos

    • CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a)
      Egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario.
      Remuneración: S/ 3.264
      Sede: Ucayali
      Cierre: 12 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 405 – Asistente Administrativo II
      Egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación.
      Remuneración: S/ 4.264
      Sede: Madre de Dios
      Cierre: 12 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario
      Egreso técnico en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación.
      Remuneración: S/ 2.264
      Sede: Callao
      Cierre: 17 de noviembre de 2025

    Para bachilleres universitarios

    • CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a)
      Requiere bachiller en Derecho o Ciencias Políticas.
      Remuneración: S/ 3.264
      Sedes: Lima y La Libertad
      Cierre: 12 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias
      Bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial.
      Remuneración: S/ 6.264
      Sede: Lima
      Cierre: 12 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 415 – Analista en Cooperación Técnica
      Dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad.
      Remuneración: S/ 5.764
      Sede: Lima
      Cierre: 17 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI
      Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica.
      Remuneración: S/ 5.264
      Sede: Lima
      Cierre: 17 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria
      Requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad.
      Remuneración: S/ 3.264
      Sede: Cusco
      Cierre: 17 de noviembre de 2025

    Para titulados universitarios

    • CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia Administrativa
      Se solicita título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente.
      Remuneración: S/ 9.264
      Sede: Lima
      Cierre: 7 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 399 – Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso Administrativo
      Requiere título profesional en Derecho y habilitación vigente.
      Remuneración: S/ 8.264
      Sede: Lima
      Cierre: 7 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 403 – Especialista de Servicios Generales
      Abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil.
      Remuneración: S/ 8.264
      Sede: Lima
      Cierre: 10 de noviembre de 2025
    • CAS N.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento
      Se requiere título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial.
      Remuneración: S/ 8.264
      Sede: Lima
      Cierre: 17 de noviembre de 2025

    ¿Cómo postular a las convocatorias de Migraciones?

    El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito. Los postulantes deben:

    1. Revisar las bases oficiales del puesto elegido, donde se detallan los requisitos, documentos y formatos obligatorios.
    2. Verificar las fechas de postulación, ya que varían entre el 7 y el 17 de noviembre de 2025.
    3. Completar su registro en línea a través del portal institucional de Migraciones, siguiendo las indicaciones específicas de cada convocatoria.
    4. Adjuntar los documentos solicitados (hoja de vida, declaraciones juradas, títulos o constancias de egreso).
    5. Esperar los resultados de la evaluación curricular, los cuales serán publicados en la misma plataforma oficial.
    Migraciones abre más de 20 oportunidades laborales con sueldos de hasta S/ 9.264
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

