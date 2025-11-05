Migraciones abre más de 20 oportunidades laborales con sueldos de hasta S/ 9.264Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una nueva convocatoria laboral a nivel nacional para noviembre de 2025, con más de 20 vacantes bajo la modalidad de contrato CAS en distintas regiones del país. Estas oportunidades están dirigidas a egresados técnicos, bachilleres y profesionales titulados, con sueldos que oscilan entre S/ 2.264 y S/ 9.264, según el perfil y nivel del cargo.
Los puestos disponibles se encuentran distribuidos en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen funciones como asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Se recomienda a los postulantes revisar detenidamente las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre varían: algunas culminan el 7 de noviembre, otras el 10, 12 o 17 del mismo mes.
Puestos disponibles y requisitos según nivel académico
Migraciones ha organizado las vacantes según el grado de formación requerido. A continuación, el detalle de las principales oportunidades laborales de esta convocatoria CAS noviembre 2025.
Distribución de plazas:
- Lima: 10 puestos
- Callao: 4 puestos
- La Libertad: 2 puestos
- Madre de Dios: 2 puestos
- Cusco: 1 puesto
- Ucayali: 1 puesto
Para egresados técnicos
- CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a)
Egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario.
Remuneración: S/ 3.264
Sede: Ucayali
Cierre: 12 de noviembre de 2025
- CAS N.º 405 – Asistente Administrativo II
Egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación.
Remuneración: S/ 4.264
Sede: Madre de Dios
Cierre: 12 de noviembre de 2025
- CAS N.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario
Egreso técnico en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación.
Remuneración: S/ 2.264
Sede: Callao
Cierre: 17 de noviembre de 2025
Para bachilleres universitarios
- CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a)
Requiere bachiller en Derecho o Ciencias Políticas.
Remuneración: S/ 3.264
Sedes: Lima y La Libertad
Cierre: 12 de noviembre de 2025
- CAS N.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias
Bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial.
Remuneración: S/ 6.264
Sede: Lima
Cierre: 12 de noviembre de 2025
- CAS N.º 415 – Analista en Cooperación Técnica
Dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad.
Remuneración: S/ 5.764
Sede: Lima
Cierre: 17 de noviembre de 2025
- CAS N.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI
Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica.
Remuneración: S/ 5.264
Sede: Lima
Cierre: 17 de noviembre de 2025
- CAS N.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria
Requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad.
Remuneración: S/ 3.264
Sede: Cusco
Cierre: 17 de noviembre de 2025
Para titulados universitarios
- CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia Administrativa
Se solicita título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente.
Remuneración: S/ 9.264
Sede: Lima
Cierre: 7 de noviembre de 2025
- CAS N.º 399 – Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso Administrativo
Requiere título profesional en Derecho y habilitación vigente.
Remuneración: S/ 8.264
Sede: Lima
Cierre: 7 de noviembre de 2025
- CAS N.º 403 – Especialista de Servicios Generales
Abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil.
Remuneración: S/ 8.264
Sede: Lima
Cierre: 10 de noviembre de 2025
- CAS N.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento
Se requiere título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial.
Remuneración: S/ 8.264
Sede: Lima
Cierre: 17 de noviembre de 2025
¿Cómo postular a las convocatorias de Migraciones?
El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito. Los postulantes deben:
- Revisar las bases oficiales del puesto elegido, donde se detallan los requisitos, documentos y formatos obligatorios.
- Verificar las fechas de postulación, ya que varían entre el 7 y el 17 de noviembre de 2025.
- Completar su registro en línea a través del portal institucional de Migraciones, siguiendo las indicaciones específicas de cada convocatoria.
- Adjuntar los documentos solicitados (hoja de vida, declaraciones juradas, títulos o constancias de egreso).
- Esperar los resultados de la evaluación curricular, los cuales serán publicados en la misma plataforma oficial.