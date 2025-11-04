Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este miércoles 5 de noviembre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

Sedapal informó que este miércoles 5 de noviembre, varios distritos de Lima Metropolitana tendrán interrupciones en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en la red de conexiones. Las zonas afectadas incluyen Santiago de Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Independencia y San Juan de Miraflores, donde los cortes podrían prolongarse hasta 16 horas consecutivas.

La empresa estatal recomienda a los vecinos planificar con anticipación y tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua, para minimizar los inconvenientes ocasionados por esta suspensión temporal del servicio. Se insta a estar atentos a futuras comunicaciones de Sedapal.

Lista de distritos afectados por la suspensión del servicio de agua

Miraflores

El servicio de agua potable se interrumpirá temporalmente desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m. por el cambio de un grifo contra incendios. Las zonas afectadas incluyen la Urbanización San Antonio, especialmente el cuadrante formado por Av. Alfredo Benavides, Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio y Av. Paseo de la República, en el Sector 57. Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con Sedapal.

Independencia

Sedapal anunció la suspensión del servicio debido a trabajos de limpieza del reservorio del Sector 333. Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m., se verán afectadas zonas como Los Conquistadores, Comité 125 – Ampliación, Comité Unificado Villa Canta, Pampa de Independencia, Pueblo Joven El Progreso, Urbanización Popular Independencia y Pueblo Joven Independencia.

Villa María del Triunfo

El servicio se suspenderá de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. por empalmes en la línea de impulsión y aducción del depósito provisional. Se afectarán los reservorios Conchitas (R-02) y Puyusca (R-01), así como zonas como Santa Rosa – Conchitas, Ciudad de Gosen, Puyusca, Villa Indoamérica, Juan Pablo II – Tablada de Lurín, 1 de Mayo, Daniel Hokama, Nuevo Progreso I y II etapa. También áreas delimitadas por Av. Pachacútec, Av. Atahualpa, Girón Italia y otras asociaciones vecinales.

San Juan de Miraflores

El miércoles, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., se suspenderá temporalmente el servicio por limpieza de reservorio en el Sector 306, afectando Coop. Vista al Mar, Asoc. Villa Mercedes, A.H. República Federal Alemana, A.H. 13 de Octubre, A.H. Felipe Alva y Alva, A.H. Trébol Azul, A.H. Héroes de San Juan, A.H. Cedros del Sur, Urb. San Juan Zona “C”, Coop. Fortaleza I, Urb. Valle Sharon, Coop. de Viv. San Miguel de Apuri, A.H. Los Portales de San Juan, A.H. Tradiciones Ricardo Palma y Coop. Uranmarca.

Santiago de Surco

Entre las 5:00 a.m. y 9:00 p.m., el servicio se interrumpirá por limpieza de reservorio en el Sector 297, afectando principalmente Urb. Villa Libertad de Monterrico y Asoc. Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.

Consejos ante el corte de agua