EsSalud anunció que los pacientes que no lograron acudir a sus citas podrán reprogramarlas. Se habilitó una línea para facilitar este proceso de reprogramación inmediata.

El paro de transportistas en Lima y Callao obligó a miles de asegurados a suspender sus consultas médicas en EsSalud, generando preocupación por una posible pérdida de citas. Para evitar inconvenientes, la entidad habilitó un procedimiento especial de reprogramación. Los pacientes que no pudieron llegar podrán solicitar un nuevo turno de forma rápida y sin penalidad. Aquí te explicamos qué debes hacer paso a paso.

EsSalud: proceso para reprogramar citas afectadas por el paro de transporte

Ante las dificultades generadas por el paro de transportistas en Lima Metropolitana y Callao, EsSalud comunicó que los pacientes que no pudieron acudir a sus consultas no perderán su atención. La entidad informó que se han implementado medidas especiales para garantizar la continuidad del servicio durante la jornada.

A través de sus plataformas oficiales, EsSalud detalló que los asegurados que no logren llegar a sus citas deberán comunicarse a EsSalud en Línea (411-8000, opción 1-Citas) para gestionar la reprogramación inmediata, según la disponibilidad de cada establecimiento.

La institución remarcó que esta disposición aplica exclusivamente para los centros asistenciales y hospitales de Lima y Callao, y aseguró que continuará activando acciones de contingencia para mantener la atención pese a la paralización del transporte público.

Finalmente, EsSalud pidió a los usuarios mantener la calma y contactarse con anticipación en caso de complicaciones para trasladarse, reafirmando su compromiso de garantizar un servicio oportuno y de calidad para la población asegurada.

¿El Minsa atenderá con normalidad durante el paro de transportistas?

Pese al paro de transportistas que afecta a Lima este martes 4 de noviembre, el Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que los establecimientos de salud vienen funcionando con normalidad. Los hospitales y centros médicos mantienen operativas sus áreas de consulta externa, hospitalización, cirugías y emergencias.