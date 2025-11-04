Wapa.pe
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Ministerio de trabajo anuncia masiva convocatoria laboral con más de 800 vacantes

Nuevas convocatorias laborales ofrecen puestos en áreas de ventas, almacén y servicios en distintos distritos de Lima durante la primera semana de oportunidades laborales del mes.

    La primera Semana de Oportunidades Laborales de noviembre pone a disposición más de 820 vacantes en Lima Metropolitana.

    Organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este evento se desarrolla del 3 al 7 de noviembre con el objetivo de impulsar el acceso al empleo formal y promover la inserción laboral de jóvenes y personas con distintos perfiles profesionales.

    Convocatorias en Lima Metropolitana

    Durante la semana, el Centro de Empleo de Lima Metropolitana concentrará diversas actividades en varios distritos. Participarán reconocidas empresas del rubro minorista y de servicios, además del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos.

    El martes 4 de noviembre se realizará la jornada “Martes de chamba”, que ofrecerá 45 vacantes para atención en locales de comida rápida y operadores de costura en una empresa textil. Está dirigida a personas de entre 18 y 40 años y se llevará a cabo en la sede central del MTPE (Av. Salaverry N.° 655).

    El miércoles 5, el Centro de Empleo de Villa El Salvador acogerá la convocatoria masiva de Tay Loy, con más de 50 puestos para auxiliares de almacén. Paralelamente, en el Centro de Empleo de San Hilarión se realizará el proceso de Tiendas Triathlon, que ofrece unas 30 vacantes para vendedores y personal de almacén.

    El jueves 6 de noviembre, la empresa Ripley liderará una convocatoria masiva con más de 300 plazas para asistentes de ventas en su campaña navideña, en la sede del MTPE en Av. Salaverry.

    Finalmente, el viernes 7, la Maratón del Empleo Pachacámac se desarrollará en la Plaza de Armas del distrito, con más de 400 oportunidades en cargos como auxiliares de almacén, promotores de ventas, operarios de limpieza, técnicos de mantenimiento, agentes de seguridad, inspectores de calidad y asistentes administrativos.

    Servicios gratuitos para postulantes

    Durante las jornadas, los asistentes podrán acceder a los servicios gratuitos del Centro de Empleo, que incluyen la Bolsa de Trabajo, asesoría personalizada y la emisión del Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne antecedentes, formación y experiencia laboral, facilitando el proceso de postulación.

    Quienes deseen conocer más detalles sobre las vacantes o requisitos pueden ingresar a www.empleosperu.gob.pe, comunicarse al (01) 630 6000 (anexos 1010 y 1058) o escribir al correo bolsadetrabajo@trabajo.gob.pe.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

