Corte de agua en Lima este miércoles 3 de septiembre: tres distritos serán afectados, según Sedapal

Perú lanza proceso de formalización migratoria: entérate AQUÍ quiénes podrán acceder

Migraciones lanzó un proceso de formalización para extranjeros con documentos vencidos en Perú, que inicia el 15 de septiembre y excluye a quienes ingresaron de manera irregular al país.

    La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció el inicio de un proceso especial para que miles de ciudadanos extranjeros puedan ponerse al día con su situación migratoria en el Perú. Bajo el lema “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, la campaña arranca el 15 de septiembre y busca atender a quienes tienen documentos vencidos.

    ¿Quiénes pueden acceder?

    El programa está dirigido a extranjeros que ya tuvieron algún vínculo formal con Migraciones, pero que hoy están fuera de plazo. En detalle:

    • Personas con Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP/PTP) vencido.
    • Extranjeros con Carné de Extranjería cuyo periodo de residencia haya caducado.
    • Niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular, para facilitar su incorporación al sistema formal.

    En todos los casos, se contemplan trámites como el cambio de calidad migratoria o la prórroga de residencia, dependiendo del estatus previo.

    ¿Quiénes quedan fuera del proceso?

    A diferencia de campañas anteriores, este programa no incluye a quienes ingresaron al país de forma irregular y nunca tramitaron un documento. La exclusión responde al Decreto Legislativo 1582, que modificó la Ley de Migraciones en noviembre de 2023 y estableció que el ingreso sin control migratorio es una infracción sancionable con expulsión mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

    “El ingreso irregular es considerado una conducta infractora que se sanciona con expulsión”, señala la normativa, que además busca reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

    Trámites 100 % digitales

    Los extranjeros que cumplan los requisitos deberán realizar sus gestiones a través de la Agencia Digital de Migraciones (enlace oficial). Entre las condiciones, se exige no tener antecedentes policiales, judiciales ni penales, así como estar libres de alertas de INTERPOL.

    Quienes soliciten la prórroga de residencia deberán presentar la documentación correspondiente según el tipo de carné. Todo el proceso se desarrollará en línea para agilizar la supervisión de las autoridades.

    Mayor control y fiscalización

    En paralelo, Migraciones reforzará los operativos de verificación en distintas ciudades del país. También se implementará un registro más estricto en hospedajes y se recopilará información socioeconómica como parte del plan integral de control migratorio.

    De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N.° 000110-2025-MIGRACIONES, esta estrategia busca equilibrar la seguridad nacional con la atención de casos vulnerables, especialmente de menores de edad en situación irregular.

