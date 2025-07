Peruana yapea 450 soles en lugar de 4.50 y el bodeguero tuvo INSÓLITA reacción: el final fue inesperado

Marielly Mendoza, usuaria de TikTok, relató cómo fue que por un descuido terminó transfiriendo S/450 en vez de S/4.50 a la bodega donde compraba. “No me podía devolver. Hablé al servicio al cliente de Yape y no me pudieron ayudar”, contó en su video. La comerciante le explicó que ya había superado su límite de transferencias diarias, por lo que no podía hacer la devolución en ese momento. La angustia de Marielly creció, pero decidió confiar y volver al día siguiente.