El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

Ada Cuadros, joven peruana de Chimbote , fue condenada a cadena perpetua en Texas tras la muerte de un bebé bajo su cuidado, en un caso que sigue siendo cuestionado por falta de pruebas y acusaciones de racismo.

El 2025 trajo de vuelta a la memoria nacional un caso que sigue dividiendo opiniones: la historia de Ada Cuadros, una joven chimbotana que viajó a Estados Unidos para trabajar como niñera y terminó enfrentando la peor de las condenas. La justicia de Texas la sentenció a prisión de por vida por la muerte del pequeño Kyle Lazarchik, de apenas 14 meses.

La tragedia que lo cambió todo

Según el reporte policial de Dallas, Ada se encontraba al cuidado del menor cuando este sufrió un golpe en la cabeza que derivó en una hemorragia masiva. La necropsia reveló tres impactos en el cráneo y marcas de golpes en la sien. Para la fiscalía, el niño habría chocado contra un mueble de cocina. Sin embargo, la versión de la familia de Ada señalaba que el bebé ya había tenido una caída días antes, lo que pudo complicar su estado de salud.

El juicio más duro

El proceso judicial comenzó en 2006 y fue breve, pero concluyó con un fallo implacable: cadena perpetua. Pese a la apelación presentada por sus familiares en el Perú, el tribunal de Texas ratificó la condena y descartó su liberación. Lo más polémico es que la denuncia no partió de los padres del menor, sino del propio Estado estadounidense.

El dolor de una familia

Las reacciones no tardaron en llegar. “Esto no es justo, todos los que han estado han sido testigos de que no hay una sola evidencia para volver a condenar a mi hija. Es puro racismo”, declaró la madre de Ada en entrevista con Panorama, cuestionando la rapidez y severidad del juicio.

La voz de Ada desde prisión