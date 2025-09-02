Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

Ada Cuadros, joven peruana de Chimbote, fue condenada a cadena perpetua en Texas tras la muerte de un bebé bajo su cuidado, en un caso que sigue siendo cuestionado por falta de pruebas y acusaciones de racismo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.
    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.
    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    El 2025 trajo de vuelta a la memoria nacional un caso que sigue dividiendo opiniones: la historia de Ada Cuadros, una joven chimbotana que viajó a Estados Unidos para trabajar como niñera y terminó enfrentando la peor de las condenas. La justicia de Texas la sentenció a prisión de por vida por la muerte del pequeño Kyle Lazarchik, de apenas 14 meses.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Así logró este taxista peruano ganar 6700 soles en solo un mes: Su secreto fue filtrado

    La tragedia que lo cambió todo

    Según el reporte policial de Dallas, Ada se encontraba al cuidado del menor cuando este sufrió un golpe en la cabeza que derivó en una hemorragia masiva. La necropsia reveló tres impactos en el cráneo y marcas de golpes en la sien. Para la fiscalía, el niño habría chocado contra un mueble de cocina. Sin embargo, la versión de la familia de Ada señalaba que el bebé ya había tenido una caída días antes, lo que pudo complicar su estado de salud.

    El juicio más duro

    El proceso judicial comenzó en 2006 y fue breve, pero concluyó con un fallo implacable: cadena perpetua. Pese a la apelación presentada por sus familiares en el Perú, el tribunal de Texas ratificó la condena y descartó su liberación. Lo más polémico es que la denuncia no partió de los padres del menor, sino del propio Estado estadounidense.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Mujer descubrió que tenía cáncer tras hacerse el manicure: este fue el síntoma que la alertó a tiempo

    El dolor de una familia

    Las reacciones no tardaron en llegar. “Esto no es justo, todos los que han estado han sido testigos de que no hay una sola evidencia para volver a condenar a mi hija. Es puro racismo”, declaró la madre de Ada en entrevista con Panorama, cuestionando la rapidez y severidad del juicio.

    La voz de Ada desde prisión

    Desde la cárcel, la joven peruana ha insistido en su inocencia y en la falta de pruebas concluyentes en su contra. “Soy una persona que está aquí acusada de algo que no he hecho. Habría aceptado fácilmente que me digan que he sido negligente, porque hasta cierto punto sí lo he sido, pero de ahí a que te digan que eres asesina hay una gran diferencia (...) Es difícil”, confesó en declaraciones al mismo programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    ¿Cómo saber si tienes denuncias policiales en tu contra este 2025? Podrías llevarte una terrible sorpresa

    Presentador ecuatoriano se burla de Perú en 'Mundial de Desayunos': "No puede ser que nos elimine un pan con cuero"

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    Mujer descubrió que tenía cáncer tras hacerse el manicure: este fue el síntoma que la alertó a tiempo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;