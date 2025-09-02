El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El 2025 trajo de vuelta a la memoria nacional un caso que sigue dividiendo opiniones: la historia de Ada Cuadros, una joven chimbotana que viajó a Estados Unidos para trabajar como niñera y terminó enfrentando la peor de las condenas. La justicia de Texas la sentenció a prisión de por vida por la muerte del pequeño Kyle Lazarchik, de apenas 14 meses.
La tragedia que lo cambió todo
Según el reporte policial de Dallas, Ada se encontraba al cuidado del menor cuando este sufrió un golpe en la cabeza que derivó en una hemorragia masiva. La necropsia reveló tres impactos en el cráneo y marcas de golpes en la sien. Para la fiscalía, el niño habría chocado contra un mueble de cocina. Sin embargo, la versión de la familia de Ada señalaba que el bebé ya había tenido una caída días antes, lo que pudo complicar su estado de salud.
El juicio más duro
El proceso judicial comenzó en 2006 y fue breve, pero concluyó con un fallo implacable: cadena perpetua. Pese a la apelación presentada por sus familiares en el Perú, el tribunal de Texas ratificó la condena y descartó su liberación. Lo más polémico es que la denuncia no partió de los padres del menor, sino del propio Estado estadounidense.
El dolor de una familia
Las reacciones no tardaron en llegar. “Esto no es justo, todos los que han estado han sido testigos de que no hay una sola evidencia para volver a condenar a mi hija. Es puro racismo”, declaró la madre de Ada en entrevista con Panorama, cuestionando la rapidez y severidad del juicio.
La voz de Ada desde prisión
Desde la cárcel, la joven peruana ha insistido en su inocencia y en la falta de pruebas concluyentes en su contra. “Soy una persona que está aquí acusada de algo que no he hecho. Habría aceptado fácilmente que me digan que he sido negligente, porque hasta cierto punto sí lo he sido, pero de ahí a que te digan que eres asesina hay una gran diferencia (...) Es difícil”, confesó en declaraciones al mismo programa.