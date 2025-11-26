Este jueves 27 de noviembre será feriado no laborable en una región del Perú, y la comunidad escolar duda si las clases se suspenden también el viernes 28.

Noviembre ha estado marcado por varios días no laborables en distintas regiones del Perú, y este jueves 27 no será la excepción, ya que se celebrará un feriado regional que suspenderá las clases en esa zona.

Esto ha generado dudas entre la comunidad educativa sobre la posibilidad de extender el descanso al viernes 28 de noviembre. A continuación, en esta nota te contamos todos los detalles para que puedas organizarte con anticipación.

Se suspenden las clases este jueves 27 y viernes 28?

Según informó El Peruano, el jueves 27 de noviembre será feriado regional en Pasco, por lo que las clases se suspenderán únicamente para los estudiantes de colegios estatales de esa región. En cambio, el viernes 28 no ha sido declarado día no laborable, por lo que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

Fechas clave para el cierre del año escolar 2025