Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

¿Se suspenden las clases escolares este jueves 27 y viernes 28 a nivel nacional? Esto informa El Peruano

Este jueves 27 de noviembre será feriado no laborable en una región del Perú, y la comunidad escolar duda si las clases se suspenden también el viernes 28.

    ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 27 y viernes 28 a nivel nacional? Esto informa El Peruano
    Conoce si se suspenden las clases escolares para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre. | Composición Wapa
    ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 27 y viernes 28 a nivel nacional? Esto informa El Peruano

    Noviembre ha estado marcado por varios días no laborables en distintas regiones del Perú, y este jueves 27 no será la excepción, ya que se celebrará un feriado regional que suspenderá las clases en esa zona.

    Esto ha generado dudas entre la comunidad educativa sobre la posibilidad de extender el descanso al viernes 28 de noviembre. A continuación, en esta nota te contamos todos los detalles para que puedas organizarte con anticipación.

    Se suspenden las clases este jueves 27 y viernes 28?

    Según informó El Peruano, el jueves 27 de noviembre será feriado regional en Pasco, por lo que las clases se suspenderán únicamente para los estudiantes de colegios estatales de esa región. En cambio, el viernes 28 no ha sido declarado día no laborable, por lo que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

    Fechas clave para el cierre del año escolar 2025

    El calendario oficial del Minedu indica que las vacaciones de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se extenderán hasta los primeros días de marzo de 2026, correspondiente al quinto bloque de gestión. El inicio del año escolar 2026 será comunicado oportunamente por Minedu, y desde El Popular estaremos atentos a las actualizaciones.

    ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 27 y viernes 28 a nivel nacional? Esto informa El Peruano
