La Sunedu ha presentado su Ranking Universitario 2025, destacando las mejores universidades públicas y privadas del Perú.

Universidades del Perú 2025: lista COMPLETA de las mejores públicas y privadas | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La Sunedu acaba de revelar su esperado Ranking Universitario 2025, en el que destaca a las mejores universidades públicas y privadas del Perú. Este listado se ha convertido en una herramienta clave para estudiantes y padres de familia que buscan una educación de calidad. Conoce el top 10 de las instituciones que lideran en infraestructura, investigación y empleabilidad.

Sunedu publica su ranking de mejores universidades de Perú en el 2025

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el 23 de septiembre su más reciente Ranking Universitario, una herramienta pensada para orientar a estudiantes y padres de familia en la elección de las mejores casas de estudio del país.

Top 10 de las mejores universidades públicas del Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional de Moquegua Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Universidad Nacional del Altiplano

Lista completa de las mejores universidades públicas, según Sunedu

Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad San Ignacio de Loyola Universidad de San Martín de Porres Universidad César Vallejo Universidad Continental Universidad Ricardo Palma Universidad de Lima

Lista completa de las mejores universidades privadas, según Sunedu

¿En qué se basó la Sunedu para la realización del ranking de universidades?

El listado fue elaborado tomando como base el IV Informe Bienal 2021-2022 e incluye la evaluación de 39 universidades públicas y 43 privadas, a partir de datos administrativos y fuentes oficiales que miden la calidad académica, producción científica y gestión institucional.

Según la Sunedu, el análisis considera factores como infraestructura, publicaciones de investigación, acreditación de programas y empleabilidad de egresados, buscando garantizar un proceso transparente y basado en evidencia.