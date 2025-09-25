Alejandra Argumedo manda comunicado tras escándalo de racismo en el Metropolitano . Su intento de disculpa generó más críticas al intentar justificarse.

Alejandra Argumedo reapareció en redes sociales tras el indignante episodio de racismo que protagonizó en un bus del Metropolitano. Aunque pidió disculpas, su mensaje incluyó intentos de justificar lo ocurrido, algo que muchos consideran inaceptable. La joven es señalada como responsable de un acto de discriminación que generó rechazo masivo. Su reaparición no calmó la indignación, sino que reavivó el debate sobre la necesidad de sanciones ejemplares.

Alejandra Argumedo intenta justificarse tras escándalo racista en el Metropolitano

La influencer Alejandra Argumedo volvió a aparecer en redes sociales después de protagonizar un polémico incidente en el Metropolitano, donde fue grabada lanzando insultos racistas a otros pasajeros. En un video, la joven pidió disculpas públicas y calificó sus declaraciones como “inaceptables”, pero a la vez trató de explicar el contexto del comportamiento que tuvo y que generó indignación.

“No quiero justificarme, ya en su momento contaré mi versión completa de lo que ocurrió, porque considero que en una discusión se deben escuchar ambas partes. Ya que hay aspectos que también quiero aclarar, porque no todo lo que se dijo de mi persona es correcto", señaló Argumedo.

En su declaración, pidió que las críticas no alcancen a sus familiares ni amigos, quienes, según relató, han sido blanco de ataques tras la viralización de las imágenes. “Yo asumo las consecuencias de lo que dije. Espero que en el futuro me vean como alguien que aprendió de su error”, afirmó afectada.

La joven insistió en que “hay muchas cosas que se han inventado y se han sacado fuera del contexto”, pero indicó que este no es el momento para profundizar en detalles.

El pedido de perdón de Alejandra Argumedo: la responsable pide disculpas

Tras la fuerte indignación generada por sus insultos racistas en el Metropolitano, Alejandra Argumedo reapareció en redes sociales para reconocer su falta. En un video, admitió que sus expresiones fueron “inaceptables” y pidió perdón a las personas que se encontraban en el bus y a todos los peruanos que se sintieron agraviados.

"Me duele haber sido parte de algo tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a los que estaban presentes y a quienes se sintieron agredidos al escucharme", expresó.

La joven reconoció que este episodio marcará un antes y un después en su vida, aunque evitó dar explicaciones de fondo. Señaló que en el futuro contará su versión de lo sucedido, pero recalcó que su familia no debe ser blanco de ataques.

Con este pronunciamiento, Argumedo asume su papel en los hechos, pero sigue dejando en suspenso los detalles de lo ocurrido, intentando matizar un acto que ha sido duramente condenado por la opinión pública.

Fiscalía y Ministerio de Cultura toman cartas en el caso de Alejandra Argumedo

La controversia por los insultos racistas de Alejandra Argumedo en el Metropolitano llegó a instancias legales. La Procuraduría del Ministerio de Cultura presentó una denuncia formal por discriminación étnico-racial, al considerar que lo ocurrido constituye un grave atentado contra la dignidad de las personas y pueblos originarios.

En paralelo, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad inició una investigación preliminar para determinar responsabilidades. Como parte de las diligencias se ordenó un examen psicológico a la joven, la revisión de sus antecedentes penales y policiales, así como la toma de su testimonio.