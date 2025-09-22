Wapa.pe
Una pasajera del Metropolitano insultó con frases racistas a usuarios y generó indignación en redes. Conoce qué dijo y las sanciones legales que podría enfrentar en Perú.

    Un nuevo video viral en TikTok expuso un episodio de discriminación dentro del transporte público limeño. En las imágenes se aprecia a una mujer, con camiseta de Alianza Lima, insultando a otros pasajeros con frases racistas que desataron rechazo inmediato.

    “Serranos son y serranos morirán”: la frase que encendió la polémica

    El incidente comenzó cuando la pasajera, incómoda por la cantidad de usuarios a bordo, lanzó una frase que encendió los ánimos:
    “Creen que por ustedes voy a entrar como un animal”, expresó a viva voz.

    En cuestión de segundos, la discusión escaló. La mujer, identificada en redes como Alejandra Argumedo, conductora del pódcast deportivo Hinchas al Aire, continuó con expresiones ofensivas: “Les duele porque a todos, como son unos serranos, les duele que les diga la verdad. Serranos son y serranos morirán. Todas las vicuñas, las llamas, alpacas”, agregó frente a los pasajeros.

    La viralización fue inmediata y, ante el escándalo, la mujer optó por cerrar sus cuentas de Instagram y TikTok.

    Un pronunciamiento que deja no llegó a convencer

    Hinchas al Aire publicó un comunicado para deslindarse de las declaraciones racistas de su conductora, asegurando que esas expresiones no representan los valores del programa. Sin embargo, el mensaje no convenció a la audiencia.

    Para muchos, la postura sonó tibia y evasiva, pues el comunicado evita profundizar en la verdadera responsabilidad: ¿quién tomó la decisión de darle pantalla a una figura con un historial de actitudes conflictivas?

    En redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. Varios usuarios calificaron la respuesta como “ambigua” y “acomodada”, al limitarse a un rechazo genérico sin anunciar sanciones ni medidas claras contra Alejandra Argumedo.

    En lugar de mostrar firmeza, el pronunciamiento se percibe como un simple intento de apagar el fuego mediático, mientras el escándalo sigue creciendo y viralizándose en todas las plataformas.

    ¿Puede haber consecuencias legales por insultos racistas en Perú?

    El Código Penal peruano establece sanciones claras para este tipo de actos. Según Daniel Vargas Valle, del Ministerio de Justicia, este delito puede significar penas de cárcel entre dos y tres años, además de reparaciones civiles.

    “La denuncia debe realizarse ante una comisaría o el Ministerio Público. Es necesario presentar pruebas como videos, chats o documentos que acrediten la discriminación”, explicó en el programa Consultorio Legal.

    El especialista recalcó que la discriminación también puede configurarse como violencia psicológica al limitar derechos fundamentales por razones de origen, color de piel, sexo, religión, identidad de género o condición social.

