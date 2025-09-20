Wapa.pe
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

El cobrador sorprendió al usar un POS en plena ruta para cobrar pasajes con tarjeta; el video en TikTok ya es viral.

    La tecnología ha llegado al transporte público en el Perú. Cada vez más cobradores aceptan pagos digitales como Yape o Plin. Estas billeteras electrónicas brindan a los pasajeros la facilidad de no depender del sencillo, ofreciendo una forma de pago rápida y práctica. Ahora, un video en TikTok se volvió tendencia al mostrar a un trabajador de una línea de bus utilizando un POS para cobrar el pasaje.

    Hombre se vuelve viral en redes por cobrar con POS a pasajeros:

    El ingenio del cobrador fue celebrado por los internautas, quienes entre bromas afirmaron que ahora los usuarios ya no tendrán excusas para decir que no llevan dinero en efectivo o que Yape no funciona. El clip ya superó las 20.000 reacciones.

    En las imágenes se aprecia cómo el cobrador de una línea en Perú iba asiento por asiento con un POS en la mano. Su intención era cobrar el pasaje mediante tarjeta de débito o crédito a aquellos que no tuvieran dinero en efectivo ni aplicaciones como Plin o Yape.

    Su novedosa forma de trabajo no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes elogiaron la iniciativa del hombre de ofrecer varias alternativas de pago a los pasajeros. Asimismo, destacaron que con este sistema los viajeros ya no tendrían excusas para evitar cubrir el precio del pasaje.

    "Donde algunos lo ven malo, yo lo veo excelente", "Al fin, a veces el Yape se cuelga y solo tengo mi tarjeta", "Un éxito ese bus, se aceptan todos los medios de pago", "Hay que modernizarse", "Solo en Perú. Aquí no se pierde ni un cliente", "Así no hay excusas de que le falta 0.20 céntimos", "Y no hay uno por ahí que el pago de pasaje lo ponen en cuotas", "Es mejor porque así sale tu boleto con DNI y garantía de tu viaje ante cualquier accidente o incidente", son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

