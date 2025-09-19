No te pierdas el último eclipse solar del año: 80% del Sol cubierto, coincidiendo con el equinoccio y un fenómeno astronómico único.

El cielo nos regalará su último gran espectáculo astronómico del año: el eclipse solar parcial de septiembre 2025. Con una duración de poco más de cuatro horas y un oscurecimiento de hasta el 86% en su punto máximo, este fenómeno no solo cautiva con su belleza, sino que también simboliza cierres y nuevos comienzos. Al coincidir con el equinoccio, nos invita a reflexionar, soltar lo que ya no necesitamos y sembrar intenciones para los próximos meses.

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra y bloqueando total o parcialmente la luz solar. Este fenómeno, que ha cautivado a civilizaciones antiguas durante siglos, está cargado de simbolismo. Desde la perspectiva científica es un evento astronómico, mientras que a nivel espiritual se considera un momento poderoso para la transformación, la introspección y el cierre de etapas.

Los eclipses solares suelen relacionarse con finales necesarios y nuevos comienzos inesperados. Funcionan como un “portal energético” que nos invita a soltar lo que ya no nos sirve y abrir espacio para lo que viene.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse de septiembre 2025?

El 21 de septiembre de 2025 será el último eclipse solar del año, un evento parcial que oscurecerá hasta un 86% del Sol. Comenzará a las 17:29 horas sobre el océano Pacífico, alcanzará su punto máximo a las 19:41 horas sobre el océano Antártico y terminará alrededor de las 21:53 horas.

Aunque no será visible en México ni en gran parte de América Latina, podrá observarse desde lugares como Nueva Zelanda, Australia y la Antártida.

Rituales para aprovechar la energía del eclipse del 21 de septiembre

Aunque no puedas verlo directamente, la energía del eclipse puede sentirse en cualquier parte del mundo. Aquí tienes algunos rituales simples y efectivos para canalizar su influencia:

Limpieza energética con fuego o incienso

Enciende una vela blanca o incienso de sándalo. Mientras lo haces, visualiza cómo desaparecen tus bloqueos, miedos y cargas emocionales que ya no deseas mantener.

Escribir y soltar

Escribe en un papel todo lo que deseas dejar atrás: miedos, hábitos, pensamientos, relaciones o situaciones que te limitan. Luego quema el papel en un lugar seguro como símbolo de liberación.

Meditación

Dedica unos minutos a meditar durante el eclipse. Imagina que la luz dorada del Sol entra en ti y que la Luna, al interponerse, purifica lo que ya no necesitas. Finaliza con un momento de gratitud.

Cristales y cuarzos

Coloca cerca cristales como amatista o cuarzo blanco. Estos ayudan a amplificar la energía protectora y positiva a tu favor.

Ritual de agua

Llena un vaso o cuenco con agua y colócalo cerca de una ventana mientras ocurre el eclipse. Esta agua se cargará con la energía del evento y luego podrás usarla para limpiar tus manos, tu rostro o para regar plantas, simbolizando un nuevo comienzo.