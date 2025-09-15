Machu Picchu a punto de perder título de 'maravilla del mundo': New7Wonders lanza advertencia

Wapa.pe
Machu Picchu podría ser retirada de la lista de las maravillas del mundo, así lo informó la organización New7Wonders. Te lo contamos todo en la nota.

    Machu Picchu, nuestro histórico santuario inca, orgullo del Perú y reconocido como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo desde 2007, enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La organización internacional New7Wonders emitió el 13 de septiembre de 2025 una advertencia severa: la permanencia de Machu Picchu dentro del exclusivo listado está en duda si no se toman medidas inmediatas para garantizar su preservación.

    La advertencia internacional: turismo descontrolado y falta de gestión

    En un comunicado oficial, New7Wonders señaló que problemas acumulados en los últimos años amenazan con socavar la credibilidad de Machu Picchu como destino de talla mundial. Entre los factores más críticos destacan la sobrecarga turística, los precios elevados, las quejas por irregularidades en la venta de boletos, el deficiente acceso terrestre y los constantes conflictos sociales.

    La organización enfatizó: “La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”. Además, recordaron que el título alcanzado en 2007 “no fue un regalo, sino el resultado de una movilización nacional histórica”, lo que exige compromisos claros de sostenibilidad y gestión integral.

    Reacciones en Perú: un llamado de urgencia a las autoridades

    La alerta generó indignación en voces del sector turístico y cultural. Una de ellas fue la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Mara Seminario, quien expresó: “Ese título no fue un regalo. Fue el resultado de una movilización nacional histórica. Hoy, ese símbolo está en riesgo, y por responsabilidad nuestra”.

    Seminario también hizo un llamado a las más altas autoridades a asumir el liderazgo frente a este ultimátum: “Machu Picchu no es solo patrimonio cultural, es un legado que nos pertenece a los peruanos y a la humanidad entera. Lo que necesitamos es liderazgo, responsabilidad y decisiones inmediatas. El mundo nos está mirando”.

    De no actuar con rapidez, el país no solo arriesgaría la pérdida de un título que refuerza su identidad ante el mundo, sino también una de sus principales fuentes de turismo y desarrollo económico.

