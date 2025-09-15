Wapa.pe
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Corte de agua este 16 de septiembre: estos son los distritos que estarán más de 10 horas sin servicio

Sedapal confirmó un corte de agua programado este 16 de septiembre que afectará a varios distritos de Lima por más de 10 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento.

    Un nuevo corte de agua programado por Sedapal afectará este martes 16 de septiembre a siete distritos de Lima Metropolitana. El suministro se suspenderá por más de 10 horas en algunas zonas, por lo que miles de familias y negocios deberán prever medidas. Según la empresa, la interrupción se debe a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de redes. Los detalles sobre áreas afectadas y horarios fueron difundidos en sus canales oficiales.

    Distritos y zonas afectadas

    Según lo publicado por Sedapal, estos son los distritos comprometidos y las zonas precisas donde los usuarios no tendrán acceso al servicio durante diversas franjas horarias el martes 16.

    Chorrillos y Santiago de Surco

    Motivo: Ejecución de empalme. Inicio del corte: 11:00 a.m. Restablecimiento: 11:00 p.m. Sectores y zonas:

    • Sector 90
    • Chorrillos: Urb. Villa Alegre, Los Jardines de Surco, Urb. Vías de San Antonio, Urb. Los Prados de Surco, Santa Rosa de Chorrillos, Urb. Vista Alegre, Condominio San Agustín, José Olaya, Prolongación Los Próceres, Av. Aguirre, Calle Doña Nelly, Jr. Caballero de la Ley, Av. Alipio Ponce.
    • Sector 123
    • Surco: Urb. Nueva Granada, Urb. Viña Dorada, Asoc. Virgen del Carmen, Asoc. Villa Las Palmeras, Asoc. Quinta de Los Jardines, Condom. Santa Andree.
    • Sector 99
    • Chorrillos: C.H. Cimp. Jace Las Palmas, Urb. Las Palmas.
    • Sector 74
    • Surco: Asoc. Vivienda La Fuente Chávez, A.H. Viña Dorada, Asoc. Las Palmeras, Sta. Elvira, Calle Progreso, Santa Rosa de Surco, Prolong. Alejandro Iglesias, Jr. Manuel De La Fuente Chávez, Av. Juan E. Pazos, Jr. Camino Real, Av. Escuela Militar, Calle Hipólito Unanue, Av. Coronel del Seminario.

    Independencia

    Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 12:00 m. Restablecimiento: 8:00 p.m.Zona afectada

    • A.H. Hermanos Ayar
    • Cuadrante: A.H. Belén, A.H. 6 de Mayo, P.J. Parque Huarocondo, A.H. Virgen del Carmen I, U. Pop. Tahuantinsuyo
    Ate

    Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 1:00 p.m. Restablecimiento: 11:30 p.m. Zonas afectadas:

    • Asoc. Las Viñas de San Juan Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, N1, O1, Mz. Q2, Dz. 01
    • Sector 178

    En otro sector de Ate, con inicio a las 1:00 p.m. y restitución del agua a las 8:00 p.m., se incluye:

    • Asoc. Viv. El Milagro de Mayo parte alta
    • Sector 176

    Entre los sectores afectados desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. destacan:

    • Sector 159
    • Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa, A.P.V. San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Urb. Internacional, Urb. Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Clara, Urb. Condominio Las Palmeras de Santa Clara, Urb. San Mario, Urb. Ex Fundo de Santa Clara, Urb. Alfonso Ugarte.

    La Molina

    Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 1:00 p.m.Restablecimiento: 11:50 p.m.Zonas afectadas:

    • Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U4
    • Urb. La Capilla
    • Urb. Portada del Sol II etapa
    • Sector 199

    San Juan de Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio. Horarios variables según zona. Entre las zonas con interrupción figuran:

    • A.H. Unidad de los Pueblos Sector 22 de Noviembre
    • Sector 418, 410, 18 de Noviembre, A.H. Bayóvar Ampliación Sector Balcón de Bayóvar, A.H. Parque Huarocondo, Sector José Sabogal, A.H. Gran Mariscal Ramón Castilla, AH Los Pueblos Sector 22 de Noviembre, Monitor Húascar, Siglo XXI, Nuevo San Salvador, Virgen del Carmen, Agrup. Sta. Rosa, Santa Clara, Proyectos Especiales (Sector Las Malvinas), Bayóvar III 34D, 22 de Noviembre Ampliación, Bayóvar Ampliación, Proyecto Especiales, Twinza Ampliación, Santa Cruz, San Miguel de Mollopampa, Ampliación F2 Parcela A, AF Tierra Prometida, Alfonso Ugarte, Héroes de Twinza, Los Héroes de Twinza, UP Los Héroes de Ramón Castilla, Santa Cruz, Proyectos Especiales, Prolongación San Carlos, San José Sabogal. Los horarios de corte en este distrito inician a las 10:00 a.m. y se extienden hasta las 8:00 p.m., dependiendo del sector específico.

    San Juan de Miraflores

    Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 8:00 a.m. Restablecimiento: 8:00 p.m. Zonas afectadas:

    • Sector 305
    • A.H. Altos de Manuel Scorza
    • A.H. Señor de los Milagros
    • A.H. Unión y Paz
    • A.H. Las Terrazas de Villa I, II, III, IV, IV ampliación
    • A.H. Los Balcones de Villa
    • A.H. Las Torres de Melgar Mz
    • A.H. Villa Victoria
    • A.H. Sector 1 Grupo 1

    Recomendaciones para vecinos

    Sedapal sugiere almacenar agua con anticipación y estar atentos a las actualizaciones que publica en su página oficial y redes sociales, donde se informa sobre la duración exacta de los cortes y posibles ampliaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este 16 de septiembre: estos son los distritos que estarán más de 10 horas sin servicio
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

