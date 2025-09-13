Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlos

Este sábado 20 de septiembre, Villa María del Triunfo será sede de la campaña “El Notario en tu Barrio”, donde los vecinos podrán recibir orientación legal gratuita en trámites notariales esenciales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlos
    Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlos
    Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlos

    Este sábado 20 de septiembre, la Plaza Mayor de Villa María del Triunfo será escenario de la edición número 27 de la campaña “El Notario en tu Barrio”, organizada por el Colegio de Notarios de Lima. La jornada se realizará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., en la intersección de la avenida El Triunfo con jirón José Gálvez, con apoyo de las autoridades distritales.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Beca Tec 2025: fecha límite para postular al concurso de Pronabec que nadie puede dejar pasar

    Qué servicios encontrarás

    Durante el evento, los vecinos podrán acceder sin costo a asesoría especializada en trámites notariales. Entre los principales temas figuran:

    • Autenticación de firmas.
    • Compra y venta de bienes muebles e inmuebles.
    • Elaboración de testamentos.
    • Procesos de sucesión intestada.
    • Prescripción adquisitiva de dominio.
    • Orientación sobre matrimonio, divorcio y unión de hecho.

    Una iniciativa para acercar la legalidad

    El objetivo de esta cruzada es facilitar el acceso a información legal confiable y evitar que la población recurra a la informalidad. El decano del Colegio de Notarios de Lima, Alejandro Collantes Becerra, lidera la campaña junto al alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez Hernández.

    En sus 26 ediciones previas, la campaña ha beneficiado a más de 4,600 personas, llevando orientación gratuita a diversos distritos de Lima.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: ¡Atención extranjeros! Arranca ‘FormalízateYa’: última oportunidad desde este 15 de septiembre en Perú

    Presencia en todo el país

    “El Notario en tu Barrio” no se limita a la capital. Bajo la coordinación de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, la campaña se ha replicado en varias regiones. Solo en 2024 se realizaron actividades en Ucayali, San Martín, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Ica y Lambayeque, acercando este servicio gratuito a miles de familias.

    Recomendación para los asistentes

    La atención se brindará por orden de llegada hasta la 1:00 p. m., por lo que se recomienda acudir con anticipación. Con esta acción, se busca fomentar una cultura de legalidad y brindar a los vecinos la posibilidad de resolver dudas sobre trámites esenciales que garantizan la seguridad de sus bienes y derechos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlos
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque

    La EXITOSA vida con la MILLONARIA carrera de Zaraí Toledo tras luchar por su APELLIDO contra el expresidente Alejandro Toledo

    El desgarrador clamor de Luis Montenegro, joven peruano de 300 kilos: “Yo quiero seguir viviendo”

    Alerta en Lima: fenómeno climático se activa en el litoral y advierten fuertes impactos por intensa llovizna

    Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;