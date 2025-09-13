Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlos

Servicios notariales GRATIS este 20 de septiembre: entérate dónde y a qué hora aprovecharlosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este sábado 20 de septiembre, la Plaza Mayor de Villa María del Triunfo será escenario de la edición número 27 de la campaña “El Notario en tu Barrio”, organizada por el Colegio de Notarios de Lima. La jornada se realizará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., en la intersección de la avenida El Triunfo con jirón José Gálvez, con apoyo de las autoridades distritales.
Qué servicios encontrarás
Durante el evento, los vecinos podrán acceder sin costo a asesoría especializada en trámites notariales. Entre los principales temas figuran:
- Autenticación de firmas.
- Compra y venta de bienes muebles e inmuebles.
- Elaboración de testamentos.
- Procesos de sucesión intestada.
- Prescripción adquisitiva de dominio.
- Orientación sobre matrimonio, divorcio y unión de hecho.
Una iniciativa para acercar la legalidad
El objetivo de esta cruzada es facilitar el acceso a información legal confiable y evitar que la población recurra a la informalidad. El decano del Colegio de Notarios de Lima, Alejandro Collantes Becerra, lidera la campaña junto al alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez Hernández.
En sus 26 ediciones previas, la campaña ha beneficiado a más de 4,600 personas, llevando orientación gratuita a diversos distritos de Lima.
Presencia en todo el país
“El Notario en tu Barrio” no se limita a la capital. Bajo la coordinación de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, la campaña se ha replicado en varias regiones. Solo en 2024 se realizaron actividades en Ucayali, San Martín, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Ica y Lambayeque, acercando este servicio gratuito a miles de familias.
Recomendación para los asistentes
La atención se brindará por orden de llegada hasta la 1:00 p. m., por lo que se recomienda acudir con anticipación. Con esta acción, se busca fomentar una cultura de legalidad y brindar a los vecinos la posibilidad de resolver dudas sobre trámites esenciales que garantizan la seguridad de sus bienes y derechos.