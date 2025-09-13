Wapa.pe
Beca Tec 2025: fecha límite para postular al concurso de Pronabec que nadie puede dejar pasar

El concurso Beca Tec 2025 de Pronabec ofrece 300 becas integrales para carreras técnicas y cierra inscripciones este 15 de septiembre con beneficios que van más allá de lo académico.

    El reloj corre para quienes buscan estudiar una carrera técnica con apoyo del Estado. Este lunes 15 de septiembre, a las 11:59 p. m., cierra la convocatoria de la Beca Tec 2025, un programa de Pronabec que ofrece 300 becas integrales en instituciones de educación superior de todo el país.

    Qué incluye la beca

    La cobertura es total: matrícula, pensión de estudios y costos de admisión. Pero no queda ahí. Los beneficiarios también reciben alimentación, hospedaje, materiales, movilidad local, útiles escolares, vestimenta, transporte interprovincial y hasta una laptop o dispositivo similar. Todo para garantizar que puedan dedicarse por completo a su formación.

    Carreras disponibles

    La oferta académica es amplia: 235 programas técnicos en niveles profesional técnico, técnico y auxiliar. Entre ellos destacan Operaciones Mineras, Administración de Negocios Internacionales, Enfermería Técnica, Producción Agropecuaria, Topografía, Contabilidad, Computación, Cuidados del adulto mayor y más.
    El listado completo se encuentra en la página oficial de Pronabec, donde también se realiza la inscripción gratuita.

    Quiénes pueden postular

    • Jóvenes peruanos entre 17 y 39 años.
    • Egresados de secundaria en modalidad reconocida por el Minedu.
    • Admitidos en una institución, sede y carrera elegible para iniciar en 2025 o 2026.

    Se da prioridad a postulantes en condición de pobreza, víctimas de violencia, personas con discapacidad, bomberos, huérfanos, comunidades amazónicas, campesinas o afroperuanas, y exmiembros del Servicio Militar Voluntario.

    Impedimentos

    No podrán participar quienes ya cuenten con estudios superiores concluidos, hayan recibido anteriormente otra beca estatal o presenten información falsa en procesos de Pronabec.

    Fechas claves del concurso

    • Postulación: 21 de julio al 15 de septiembre (hasta las 23:59 h).
    • Subsanación de expedientes: 5 al 26 de septiembre.
    • Validación: hasta el 3 de octubre.
    • Resultados preliminares: 13 de octubre.
    • Aceptación de beca: 13 al 20 de octubre.
    • Lista final de becarios: 15 de octubre.
