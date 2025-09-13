¡Atención extranjeros! Arranca ‘FormalízateYa’: última oportunidad desde este 15 de septiembre en Perú

Migraciones inicia la campaña “FormalízateYa ” este 15 de septiembre con nuevas r eglas, costos y modalidades para quienes buscan mantener su residencia legal en el Perú.

Desde este lunes 15 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Migraciones pondrá en marcha la campaña “FormalízateYa”, un proceso dirigido a extranjeros que ingresaron legalmente al Perú, pero que ya superaron el plazo de permanencia autorizado. La medida busca reforzar el control migratorio y garantizar la seguridad nacional, sin incluir a quienes cruzaron la frontera de forma irregular.

Un llamado a regularizarse

Con el lema “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, Migraciones pretende facilitar la integración de ciudadanos extranjeros en el país. Además, la entidad adelantó que se intensificarán los operativos de control y fiscalización en distintas regiones para verificar documentos vencidos y el estatus migratorio.

Trámites en línea y costos

La mayoría de gestiones se realizarán a través de la Agencia Digital de Migraciones (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe), lo que reducirá tiempos y evitará colas presenciales. Entre las principales disposiciones se encuentran:

Cambio a calidad migratoria “Especial Residente” : Para quienes tengan vencido el PTP o CPP. Incluye Carné de Extranjería con vigencia de un año, renovable, a un costo de S/ 40.60 .

: Para quienes tengan vencido el PTP o CPP. Incluye Carné de Extranjería con vigencia de un año, renovable, a un costo de . Prórroga de Carné de Extranjería : Permite extender la residencia por 12 meses adicionales, con un costo de S/ 20.20 .

: Permite extender la residencia por 12 meses adicionales, con un costo de . Trabajador Residente : Para quienes desarrollen labores remuneradas. El documento tiene validez de un año prorrogable y cuesta S/ 161.40 .

: Para quienes desarrollen labores remuneradas. El documento tiene validez de un año prorrogable y cuesta . Familiar Residente: Aplica para padres, madres o hijos menores de peruanos. Vigencia de hasta dos años y tarifa de S/ 161.40.

Más control en todo el país

Migraciones anunció que reforzará las intervenciones y verificaciones en diferentes puntos del territorio. La política de formalización está dirigida exclusivamente a quienes ingresaron de forma regular, excluyendo a quienes lo hicieron por pasos no habilitados.

Dónde informarse