Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

El Papa León XIV cumple 70 años: así se prepara el norte para celebrarlo

El norte del Perú festeja los 70 años del Papa León XIV con misas, pasteles gigantes y homenajes escolares que resaltan su legado.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El Papa León XIV cumple 70 años: así se prepara el norte para celebrarlo
    El Papa León XIV cumple 70 años: así se prepara el norte para celebrarlo
    El Papa León XIV cumple 70 años: así se prepara el norte para celebrarlo

    La figura del Papa León XIV, el primer pontífice peruano, vuelve a unir al país en una fecha especial: este domingo 14 de septiembre cumple 70 años de vida y diferentes regiones del norte ya iniciaron los preparativos para festejarlo a lo grande.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Peruano causa revuelo al pegar un afiche y quitarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

    Chiclayo prepara un pastel gigante en su honor

    En el distrito de Monsefú (Chiclayo, Lambayeque), la Asociación de Panificadores rendirá un homenaje singular: un pastel de casi dos metros de altura, que será exhibido y compartido entre los vecinos en la plaza principal después de la misa central al Jesús Nazareno Cautivo, patrono local cuyo aniversario 478 coincide con el cumpleaños del Sumo Pontífice.

    Queremos que este día sea especial para todos. Compartiremos un pastel de dos metros como homenaje al Papa León XIV y a nuestro Nazareno Cautivo”, comentó Hildebrando Bonilla, presidente de la asociación.

    El detalle no es menor: incluso cuando era obispo, León XIV solía visitar la parroquia San Pedro para celebrar misas en honor al Nazareno, tradición que muchos recuerdan con devoción.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto

    Trujillo también se suma al festejo

    En La Libertad, los alumnos del colegio San Agustín de Trujillo se adelantaron a la fecha con cantos y saludos para el Santo Padre. “Queremos que nuestros estudiantes continúen su legado”, señaló María Silva, coordinadora de la institución.

    Las celebraciones incluyen no solo misas y cánticos, sino también la elaboración de postres tradicionales decorados con mensajes y símbolos alusivos al Papa, reforzando la unión de la fe con la alegría popular.

    SOBRE EL AUTOR:
    El Papa León XIV cumple 70 años: así se prepara el norte para celebrarlo
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Peruano causa revuelo al pegar un afiche y quitarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

    ¡Atención! Senamhi revela la fecha exacta del inicio de la primavera 2025 en Perú y cómo cambiará el clima

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    Alerta en Lima: fenómeno climático se activa en el litoral y advierten fuertes impactos por intensa llovizna

    Pidió un clásico postre por app y el delivery de mazamorra morada con arroz con leche no fue lo que esperaba

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;