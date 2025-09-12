El Papa León XIV cumple 70 años: así se prepara el norte para celebrarlo

El norte del Perú festeja los 70 años del Papa León XIV con misas, pasteles gigantes y homenajes escolares que resaltan su legado.

La figura del Papa León XIV, el primer pontífice peruano, vuelve a unir al país en una fecha especial: este domingo 14 de septiembre cumple 70 años de vida y diferentes regiones del norte ya iniciaron los preparativos para festejarlo a lo grande.

Chiclayo prepara un pastel gigante en su honor

En el distrito de Monsefú (Chiclayo, Lambayeque), la Asociación de Panificadores rendirá un homenaje singular: un pastel de casi dos metros de altura, que será exhibido y compartido entre los vecinos en la plaza principal después de la misa central al Jesús Nazareno Cautivo, patrono local cuyo aniversario 478 coincide con el cumpleaños del Sumo Pontífice.

“Queremos que este día sea especial para todos. Compartiremos un pastel de dos metros como homenaje al Papa León XIV y a nuestro Nazareno Cautivo”, comentó Hildebrando Bonilla, presidente de la asociación.

El detalle no es menor: incluso cuando era obispo, León XIV solía visitar la parroquia San Pedro para celebrar misas en honor al Nazareno, tradición que muchos recuerdan con devoción.

Trujillo también se suma al festejo

En La Libertad, los alumnos del colegio San Agustín de Trujillo se adelantaron a la fecha con cantos y saludos para el Santo Padre. “Queremos que nuestros estudiantes continúen su legado”, señaló María Silva, coordinadora de la institución.