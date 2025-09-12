Wapa.pe
Peruano causa revuelo al pegar un afiche y quitarlo segundos después: "¿Solo era para la foto?"

Peruano causa revuelo al pegar un afiche y quitarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

El video de un joven pegando afiches para luego quitarlos se volvió viral en TikTok y abrió el debate sobre la labor de los mercaderistas en el Perú.

    Un curioso episodio en Lima ha generado miles de comentarios en redes sociales. Un joven fue grabado mientras realizaba una acción inusual: pegaba un afiche publicitario en una tienda, se tomaba la foto del resultado y, de inmediato, lo retiraba. El video fue compartido en la cuenta de TikTok leonecondor6 y rápidamente se volvió viral.

    Según el usuario que grabó las imágenes, el muchacho repitió la misma secuencia al menos seis veces. “¿Alguien sabe qué trabajo es este?”, preguntó en tono desconcertado, desatando la curiosidad de cientos de internautas.

    La explicación detrás del video viral

    Entre las respuestas de los usuarios surgió una posible explicación: el joven sería un mercaderista, trabajador encargado de colocar y supervisar material publicitario en los puntos de venta. En algunos casos, cuando los dueños de las tiendas no permiten que se coloquen los afiches, el empleado opta por pegar el anuncio, tomar la foto como prueba y retirarlo inmediatamente.

    ¿Qué hace un mercaderista y cuánto gana en el Perú?

    El trabajo de un mercaderista consiste en organizar, reponer y exhibir productos en tiendas o supermercados, asegurando que los artículos estén visibles y cumplan con las estrategias de la marca. Además, se encargan de instalar afiches, banners o etiquetas promocionales, y de reportar faltantes en los estantes.

    De acuerdo con portales de empleo como Computrabajo Perú, el sueldo promedio de un mercaderista oscila entre S/1.200 y S/1.800 mensuales, dependiendo de la empresa, la carga horaria y la ubicación del trabajo.

