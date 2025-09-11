Wapa.pe
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Este 27 de septiembre será día no laborable: ¿Quienes se verán los beneficiados y que se conmemora?

Trujillo tendrá feriado regional el 27 de septiembre de 2025 por el Festival Internacional de la Primavera. Descubre qué actividades habrá y cómo impactará en el turismo y la economía local.

    Este 27 de septiembre será día no laborable: ¿Quienes se verán los beneficiados y que se conmemora?
    ¿El 27 de septiembre es no laborable para todos? Te contamos. | Composición Wapa.
    Este 27 de septiembre será día no laborable: ¿Quienes se verán los beneficiados y que se conmemora?

    El mes de septiembre, usualmente sin feriados nacionales, tendrá una excepción especial este 2025 para los ciudadanos de Trujillo. El sábado 27 de septiembre fue declarado día no laborable en la provincia, en el marco del tradicional Festival Internacional de la Primavera, una de las fiestas culturales más emblemáticas del norte del país.

    La disposición fue establecida mediante el Decreto Regional N.° 004-2023, el cual permite que los trabajadores de instituciones públicas descansen en esa fecha. Sin embargo, las horas no laboradas deberán compensarse posteriormente, según lo determine cada entidad.

    En el sector privado, el descanso tendrá carácter opcional, ya que dependerá de los acuerdos entre empleadores y empleados.

    “Promover y difundir las manifestaciones culturales, además de potenciar las instituciones artísticas de la región, es el objetivo de este feriado”, señala el documento oficial.

    El festival que convierte a Trujillo en la “ciudad de la eterna primavera”

    Con más de 70 años de historia, el Festival Internacional de la Primavera es uno de los atractivos culturales más importantes del Perú. Nació en la década de 1950 gracias a la Cámara de Comercio de La Libertad, con el fin de consolidar a Trujillo como un destino turístico y cultural.

    El programa de este 2025 promete color y tradición:

    • Desfiles de carros alegóricos llenos de flores y creatividad.
    • Comparsas de colegios, universidades y barrios que recorren las principales avenidas.
    • Concursos de marinera norteña, danza declarada Patrimonio Cultural de la Nación.
    • Festivales gastronómicos con platos típicos como shámbar, cabrito a la norteña y causa ferreñafana.
    • Coronación de reinas internacionales y locales que engalanarán el desfile principal.
    • Actividades deportivas y recreativas que promueven la integración de la comunidad.
    Un feriado que impulsa la economía y el turismo

    El nuevo día no laborable busca que más familias participen en las celebraciones y que los visitantes nacionales e internacionales aprovechen la ocasión para conocer Trujillo. Hoteles, restaurantes, transporte y artesanía local se verán beneficiados con el aumento del movimiento económico.

    Con este respaldo oficial, el festival no solo reafirma la identidad cultural de la ciudad, sino que también proyecta a Trujillo como un destino clave en el turismo del norte peruano.

    Estos son los próximos feriados en el calendario 2025

    El feriado del 27 de septiembre los trujillanos tendrán un día libre para disfrutar. No obstante, el calendario oficial aún tiene fechas para festejar en todo el territorio peruano antes el último día del año. Estos son los feriados que quedan para el resto del 2025:

    • Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.
    • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    • Jueves 25 de diciembre: Navidad.
