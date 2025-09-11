Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto

Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyectoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de Lima, a través de Emape, confirmó la culminación de la primera etapa de la Vía Expresa Grau, que abarca la pavimentación del tramo comprendido entre la plaza Grau y el jirón Lucanas. Con este avance, el proyecto entra en su siguiente fase, marcando un hito clave en la modernización del transporte limeño.
Una obra que transformará la movilidad
La Vía Expresa Grau será el primer corredor en integrar los servicios del Metropolitano y el Metro de Lima, lo que permitirá a los usuarios trasladarse sin trasbordos desde Carabayllo hasta Villa El Salvador. Según las proyecciones, los viajes que hoy superan los 90 minutos en hora punta se reducirán a 40 o 45 minutos, beneficiando a cientos de miles de limeños cada día.
Próximos trabajos y mejoras
Además del asfaltado principal, se ejecutarán obras en vías auxiliares entre Lucanas y Junín, así como la instalación de un sistema inteligente de semáforos que optimizará el flujo vehicular y peatonal. También se construyen las bases para dos nuevas estaciones del Metropolitano, que reforzarán la conectividad de la red.
Un proyecto de gran envergadura
Los trabajos comenzaron el 24 de junio de 2025 y se desarrollan sin pausa en tres turnos diarios, con maquinaria pesada operando incluso en horario nocturno para cumplir los plazos. La entrega final de todo el corredor está prevista para abril de 2026.
Mientras tanto, los conductores deben estar atentos a los desvíos temporales implementados en la avenida Miguel Grau y otras vías auxiliares, medidas necesarias para dar continuidad a la obra sin interrumpir totalmente la circulación.
Un nuevo paradigma para Lima
Autoridades municipales destacan que este megaproyecto es un cambio de paradigma en el transporte limeño, ya que prioriza la integración modal, la reducción de tiempos de viaje y la seguridad de los usuarios. La Vía Expresa Grau se proyecta como una de las obras más emblemáticas en la transformación vial de la capital.