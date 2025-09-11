Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto

La Municipalidad de Lima finalizó la primera etapa de la Vía Expresa Grau, obra que reducirá los viajes de 90 a 45 minutos e integrará al Metropolitano con el Metro de Lima.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto
    Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto
    Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto

    La Municipalidad de Lima, a través de Emape, confirmó la culminación de la primera etapa de la Vía Expresa Grau, que abarca la pavimentación del tramo comprendido entre la plaza Grau y el jirón Lucanas. Con este avance, el proyecto entra en su siguiente fase, marcando un hito clave en la modernización del transporte limeño.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Este 27 de septiembre será día no laborable: ¿Quienes se verán los beneficiados y que se conmemora?

    Una obra que transformará la movilidad

    La Vía Expresa Grau será el primer corredor en integrar los servicios del Metropolitano y el Metro de Lima, lo que permitirá a los usuarios trasladarse sin trasbordos desde Carabayllo hasta Villa El Salvador. Según las proyecciones, los viajes que hoy superan los 90 minutos en hora punta se reducirán a 40 o 45 minutos, beneficiando a cientos de miles de limeños cada día.

    wapa.pe

    Próximos trabajos y mejoras

    Además del asfaltado principal, se ejecutarán obras en vías auxiliares entre Lucanas y Junín, así como la instalación de un sistema inteligente de semáforos que optimizará el flujo vehicular y peatonal. También se construyen las bases para dos nuevas estaciones del Metropolitano, que reforzarán la conectividad de la red.

    Un proyecto de gran envergadura

    Los trabajos comenzaron el 24 de junio de 2025 y se desarrollan sin pausa en tres turnos diarios, con maquinaria pesada operando incluso en horario nocturno para cumplir los plazos. La entrega final de todo el corredor está prevista para abril de 2026.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: ¡Atención beneficiarios! Pensión 65 inicia pagos desde hoy con “carritos y avioncitos pagadores”

    Mientras tanto, los conductores deben estar atentos a los desvíos temporales implementados en la avenida Miguel Grau y otras vías auxiliares, medidas necesarias para dar continuidad a la obra sin interrumpir totalmente la circulación.

    Un nuevo paradigma para Lima

    Autoridades municipales destacan que este megaproyecto es un cambio de paradigma en el transporte limeño, ya que prioriza la integración modal, la reducción de tiempos de viaje y la seguridad de los usuarios. La Vía Expresa Grau se proyecta como una de las obras más emblemáticas en la transformación vial de la capital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Culmina la primera etapa de la Vía Expresa Grau: imágenes revelan el progreso del proyecto
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

    El caso de Lacey Fletcher: La mujer que 'se deterioró' hasta fundirse en su sofá

    ¡Atención dueños de mascotas! Campaña veterinaria gratuita este 12 de septiembre: conoce dónde y qué servicios habrá

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;