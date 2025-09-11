¡Atención beneficiarios! Pensión 65 inicia pagos desde hoy con “carritos y avioncitos pagadores”

El programa Pensión 65 empezó a pagar 350 soles bimestrales con el apoyo de vehículos y avionetas que llevan el subsidio a comunidades rurales y alejadas del país.

El programa Pensión 65 arrancó este 11 de septiembre una nueva modalidad de pagos que busca acercar el subsidio económico a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En total, se han habilitado 243 puntos de cobro en todo el país, con apoyo de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), conocidas popularmente como “carritos y avioncitos pagadores”.

¿Qué significa este sistema?

Gracias a este despliegue, los usuarios podrán recibir el dinero directamente en su localidad, evitando largos viajes hacia agencias bancarias. En esta oportunidad, cada beneficiario cobrará 350 soles bimestrales, monto que representa un aumento respecto a los 250 soles que se entregaban anteriormente.

La primera jornada se realizó en la localidad de Ccatca, Quispicanchi (Cusco), donde más de 900 adultos mayores recibieron el pago de forma rápida y segura.

Alcance de la campaña

Se estima que alrededor de 60 mil personas accederán a esta modalidad en 15 regiones del país, priorizando comunidades rurales y de difícil acceso. Entre los departamentos con mayor número de beneficiarios figuran:

Puno: 17,629

17,629 Apurímac: 10,662

10,662 Cusco: 6,173

6,173 Cajamarca: 5,707

5,707 Huánuco: 3,582

También se suman Piura, La Libertad, Arequipa, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lambayeque, Áncash, Lima y Junín.

Fechas y cronograma

El Midis informó que los pagos itinerantes continuarán hasta el 22 de octubre, cuando la campaña cierre en el distrito de Capazo, provincia de El Collao (Puno). Los usuarios pueden revisar el detalle de fechas, horarios y puntos de atención en el portal oficial de Pensión 65.

Requisitos del programa

Para acceder a este beneficio, es necesario:

Tener 65 años a más .

. Pertenecer a un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema .

. No recibir pensión estatal ni privada.

Mantener actualizada la información en el registro de Pensión 65.

Pasar la evaluación social del Midis.