¡Atención dueños de mascotas! Campaña veterinaria gratuita este 12 de septiembre: conoce dónde y qué servicios habrá

¡Atención dueños de mascotas! Campaña veterinaria gratuita este 12 de septiembre: conoce dónde y qué servicios habráÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña veterinaria gratuita que se realizará este viernes 12 de septiembre en el frontis del C.D. San Cosme (avenida Bausate y Meza 2505, zona 5). La jornada se desarrollará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y ofrecerá servicios preventivos para perros y gatos del distrito.
LEER MÁS: Joven pensó que sus encías sangraban por cepillarse muy fuerte, pero descubrió que tenía cáncer en la sangre
¿Qué servicios se brindarán?
Durante la campaña, los vecinos podrán acceder sin costo a:
- Consultas veterinarias: chequeo general y orientación sobre alimentación e higiene.
- Desparasitación: tratamientos contra parásitos internos y externos.
- Control de pulgas: aplicación de productos antipulgas.
- Vacunación antirrábica: vacuna obligatoria para prevenir la rabia.
- Otros procedimientos preventivos según evaluación de cada mascota.
El objetivo es acercar atención médica veterinaria a las familias y promover el bienestar animal, reduciendo el riesgo de enfermedades comunes en la población canina y felina.
Requisitos para participar
- Gatos: deben llegar en bolso, transportador o kennel, con una manta para su comodidad.
- Perros: deben ingresar con correa y bozal.
- Se recomienda asistir temprano, ya que la atención será por orden de llegada y los cupos son limitados.
TAMBIÉN PUEDES VER: ¡Grave alerta! Digemid ordena retiro inmediato de guantes y bolsas colectoras defectuosas en Perú
Una iniciativa con buenos resultados
No es la primera vez que la comuna organiza estas campañas. La semana pasada se llevó a cabo una actividad similar en el parque Señor de los Milagros, donde la participación fue masiva.
Consejos para proteger a tus mascotas del frío
- Mantenerlos en un lugar cerrado, lejos del viento y la humedad.
- Proporcionar camas o mantas gruesas y limpias.
- Aumentar ligeramente la ración de comida para compensar el gasto energético.
- Evitar baños frecuentes en invierno.
- Usar ropa para mascotas en caso necesario.
- Asegurar agua a temperatura adecuada.
- Acudir al veterinario si se observan signos de hipotermia.
Con esta jornada, La Victoria busca fortalecer la salud pública y el cuidado animal, asegurando que más vecinos puedan proteger a sus mascotas con acceso a servicios veterinarios básicos.