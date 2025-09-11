La Municipalidad de La Victoria realizará una campaña veterinaria gratuita el 12 de septiembre con consultas, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos del distrito.

¡Atención dueños de mascotas! Campaña veterinaria gratuita este 12 de septiembre: conoce dónde y qué servicios habrá

La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña veterinaria gratuita que se realizará este viernes 12 de septiembre en el frontis del C.D. San Cosme (avenida Bausate y Meza 2505, zona 5). La jornada se desarrollará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y ofrecerá servicios preventivos para perros y gatos del distrito.

¿Qué servicios se brindarán?

Durante la campaña, los vecinos podrán acceder sin costo a:

Consultas veterinarias : chequeo general y orientación sobre alimentación e higiene.

: chequeo general y orientación sobre alimentación e higiene. Desparasitación : tratamientos contra parásitos internos y externos.

: tratamientos contra parásitos internos y externos. Control de pulgas : aplicación de productos antipulgas.

: aplicación de productos antipulgas. Vacunación antirrábica : vacuna obligatoria para prevenir la rabia.

: vacuna obligatoria para prevenir la rabia. Otros procedimientos preventivos según evaluación de cada mascota.

El objetivo es acercar atención médica veterinaria a las familias y promover el bienestar animal, reduciendo el riesgo de enfermedades comunes en la población canina y felina.

Requisitos para participar

Gatos : deben llegar en bolso, transportador o kennel, con una manta para su comodidad.

: deben llegar en bolso, transportador o kennel, con una manta para su comodidad. Perros : deben ingresar con correa y bozal .

: deben ingresar con . Se recomienda asistir temprano, ya que la atención será por orden de llegada y los cupos son limitados.

Una iniciativa con buenos resultados

No es la primera vez que la comuna organiza estas campañas. La semana pasada se llevó a cabo una actividad similar en el parque Señor de los Milagros, donde la participación fue masiva.

Consejos para proteger a tus mascotas del frío

Mantenerlos en un lugar cerrado, lejos del viento y la humedad.

Proporcionar camas o mantas gruesas y limpias.

Aumentar ligeramente la ración de comida para compensar el gasto energético.

Evitar baños frecuentes en invierno.

Usar ropa para mascotas en caso necesario.

Asegurar agua a temperatura adecuada.

Acudir al veterinario si se observan signos de hipotermia.