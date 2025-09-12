Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

¡Confirmado! Feriado escolar: estos estudiantes no tendrán clases el 24 de septiembre

El 24 de septiembre será feriado regional en Piura por el día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad, lo que dará descanso a miles de escolares.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Confirmado! Feriado escolar: estos estudiantes no tendrán clases el 24 de septiembre
    ¡Confirmado! Feriado escolar: estos estudiantes no tendrán clases el 24 de septiembre
    ¡Confirmado! Feriado escolar: estos estudiantes no tendrán clases el 24 de septiembre

    Aunque septiembre no cuenta con feriados a nivel nacional, la región Piura vivirá una excepción: el próximo martes 24 de septiembre, los escolares de inicial, primaria y secundaria de colegios públicos descansarán por el feriado en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad y de las Fuerzas Armadas del Perú.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hombre cambia el nombre de avenida a “Pan con chicharrón” y redes exigen ¡feriado nacional!

    Este día libre adicional permitirá a los estudiantes compartir tiempo en familia o participar en las celebraciones religiosas y culturales que se organizan en distintos puntos de la región. En el caso de los colegios privados, la suspensión de clases dependerá de los acuerdos previos con los padres de familia.

    El Ministerio de Educación recordó que las horas académicas perdidas deberán recuperarse más adelante, de manera que el calendario escolar no se vea afectado.

    Un feriado con historia y fe

    Este feriado regional fue instaurado en 1965 mediante la Ley N.° 15618, promulgada durante el gobierno de Fernando Belaunde. Desde entonces, el 24 de septiembre es considerado un día no laborable oficial en Piura.

    La fecha coincide con las festividades en honor a la Virgen de las Mercedes, cariñosamente llamada “La Mechita” por los piuranos, cuya devoción se remonta a más de cinco siglos. Su santuario se encuentra en Paita, donde miles de fieles participan cada año en procesiones, misas y actos culturales que refuerzan la identidad religiosa de la región.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Peruano causa revuelo al pegar un afiche y quitarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

    ¿Cómo impacta en el ámbito laboral?

    El descanso es obligatorio únicamente para los trabajadores del sector público. En el caso del sector privado, dependerá de los acuerdos entre empleadores y empleados, pudiendo implicar compensación de horas o reprogramación de turnos.

    Así, Piura se prepara para una jornada que combina tradición, fe y cultura, al mismo tiempo que otorga a los estudiantes una pausa en la rutina académica.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Confirmado! Feriado escolar: estos estudiantes no tendrán clases el 24 de septiembre
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Este 27 de septiembre será día no laborable: ¿Quienes se verán beneficiados y qué se conmemora?

    Streamer peruano gastó S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Estrategia"

    Peruano causa revuelo al pegar un afiche y quitarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Alerta en Lima: fenómeno climático se activa en el litoral y advierten fuertes impactos por intensa llovizna

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;