¡Confirmado! Feriado escolar: estos estudiantes no tendrán clases el 24 de septiembre

El 24 de septiembre será feriado regional en Piura por el día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad, lo que dará descanso a miles de escolares.

Aunque septiembre no cuenta con feriados a nivel nacional, la región Piura vivirá una excepción: el próximo martes 24 de septiembre, los escolares de inicial, primaria y secundaria de colegios públicos descansarán por el feriado en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad y de las Fuerzas Armadas del Perú.

Este día libre adicional permitirá a los estudiantes compartir tiempo en familia o participar en las celebraciones religiosas y culturales que se organizan en distintos puntos de la región. En el caso de los colegios privados, la suspensión de clases dependerá de los acuerdos previos con los padres de familia.

El Ministerio de Educación recordó que las horas académicas perdidas deberán recuperarse más adelante, de manera que el calendario escolar no se vea afectado.

Un feriado con historia y fe

Este feriado regional fue instaurado en 1965 mediante la Ley N.° 15618, promulgada durante el gobierno de Fernando Belaunde. Desde entonces, el 24 de septiembre es considerado un día no laborable oficial en Piura.

La fecha coincide con las festividades en honor a la Virgen de las Mercedes, cariñosamente llamada “La Mechita” por los piuranos, cuya devoción se remonta a más de cinco siglos. Su santuario se encuentra en Paita, donde miles de fieles participan cada año en procesiones, misas y actos culturales que refuerzan la identidad religiosa de la región.

¿Cómo impacta en el ámbito laboral?

El descanso es obligatorio únicamente para los trabajadores del sector público. En el caso del sector privado, dependerá de los acuerdos entre empleadores y empleados, pudiendo implicar compensación de horas o reprogramación de turnos.