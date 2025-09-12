Hombre cambia el nombre de avenida a “Pan con chicharrón” y redes exigen ¡feriado nacional!

Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

La final del 'Mundial de Desayunos' entre Perú y Venezuela despierta apoyo masivo de peruanos, que va más allá de las redes sociales.

    Hombre cambia el nombre de avenida a “Pan con chicharrón" | Composición Wapa | Tiktok
    El 'Mundial de desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha logrado captar un notable respaldo de los países que participan. El torneo llegó a su etapa final con un enfrentamiento culinario entre el pan con chicharrón peruano y la arepa venezolana, que decidirá quién se lleva el título.

    Peruanos se movilizan y piden feriado si ganan el Mundial

    El duelo entre Perú y Venezuela motivó a los ciudadanos peruanos a movilizar su apoyo de distintas formas: desde campañas en redes sociales hasta el respaldo de autoridades locales y personalidades públicas que invitan a participar. En esta oportunidad, un hombre, con la intención de sumar votos, cambió el nombre de una avenida colocando un cartel que decía: "Av. Pan con chicharrón, cuadra 37". La acción se volvió viral en redes sociales.

    Frente a la emoción de los ciudadanos peruanos, en plataformas digitales diversos usuarios piden que, si Perú gana el 'Mundial de desayunos', se declare feriado nacional: "Que sea feriado cuando ganemos el 'Mundial de desayunos'", "Que las autoridades que nos gobiernan instauren feriado tras nuestra victoria" y "feriado para todos si ganamos".

    Usuarios reaccionan al video viral:

    El clip compartido en TikTok provocó comentarios con humor sobre lo sucedido. Los usuarios aprovecharon para hacer bromas: "Ahora tienen que poner también la av. Ceviche y la av. Chicha Morada", "Baja, baja, cobrador, avenida Pan con chicharrón" y "No se olviden de la carretera Carapulcra".

    Otros internautas continuaron promoviendo el voto por Perú en las cuentas de Ibai: "¡Vamos, Perú! A seguir votando masivamente en todas las cuentas oficiales de Ibai Llanos: TikTok, Instagram y YouTube" y "A darlo todo, muchachos, Perú es clave".

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

