Hombre cambia el nombre de avenida a “Pan con chicharrón” y redes exigen ¡feriado nacional!

La final del ' Mundial de Desayunos ' entre Perú y Venezuela despierta apoyo masivo de peruanos, que va más allá de las redes sociales.

El 'Mundial de desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha logrado captar un notable respaldo de los países que participan. El torneo llegó a su etapa final con un enfrentamiento culinario entre el pan con chicharrón peruano y la arepa venezolana, que decidirá quién se lleva el título.

Peruanos se movilizan y piden feriado si ganan el Mundial

El duelo entre Perú y Venezuela motivó a los ciudadanos peruanos a movilizar su apoyo de distintas formas: desde campañas en redes sociales hasta el respaldo de autoridades locales y personalidades públicas que invitan a participar. En esta oportunidad, un hombre, con la intención de sumar votos, cambió el nombre de una avenida colocando un cartel que decía: "Av. Pan con chicharrón, cuadra 37". La acción se volvió viral en redes sociales.

Frente a la emoción de los ciudadanos peruanos, en plataformas digitales diversos usuarios piden que, si Perú gana el 'Mundial de desayunos', se declare feriado nacional: "Que sea feriado cuando ganemos el 'Mundial de desayunos'", "Que las autoridades que nos gobiernan instauren feriado tras nuestra victoria" y "feriado para todos si ganamos".

Usuarios reaccionan al video viral:

El clip compartido en TikTok provocó comentarios con humor sobre lo sucedido. Los usuarios aprovecharon para hacer bromas: "Ahora tienen que poner también la av. Ceviche y la av. Chicha Morada", "Baja, baja, cobrador, avenida Pan con chicharrón" y "No se olviden de la carretera Carapulcra".