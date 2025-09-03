¡Sorpresa total! Esta región del Perú SUPERA a Lima en consumo de cerdo

El clásico pan con chicharrón avanzó en el Mundial de Desayunos y puso sobre la mesa cifras que muestran el crecimiento del consumo de cerdo en Perú, con Arequipa como líder.

El pan con chicharrón no solo conquistó los paladares en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, donde venció al bolón verde de Ecuador y ahora se mide con la marraqueta con palta de Chile. Detrás de este triunfo simbólico también hay cifras que reflejan cómo el consumo de carne de cerdo viene creciendo en el Perú.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cada peruano consumió en promedio 10,5 kilos de cerdo en 2024, el doble de lo registrado seis años atrás. Aunque seguimos por debajo de otros países de Sudamérica, la tendencia es positiva. “Solo Bolivia está por debajo del promedio peruano, pero el crecimiento es alentador”, explicó Enrique Gutiérrez, coordinador de la cadena porcina en Midagri.

Arequipa lidera el consumo

La carne de cerdo ya superó a la de res como la segunda proteína más consumida en el país, después del pollo. Lima es el mayor productor, con zonas como Lurín y la Costa Chica a la cabeza, seguida por Ica, Cañete y La Libertad. Sin embargo, es Arequipa la región que lidera el consumo individual con 18 kilos por persona al año, impulsada por su fuerte tradición gastronómica basada en platos de cerdo.

Un motor económico silencioso

Más allá de la mesa, el sector porcino mueve la economía de miles de familias. Se estima que unas 450 mil personas dependen directa o indirectamente de esta cadena, desde pequeños productores hasta grandes criadores. “Detrás de cada pan con chicharrón hay un esfuerzo conjunto que sostiene a miles de hogares”, resaltó Gutiérrez.

Identidad y proyección internacional

El funcionario también destacó cómo preparaciones icónicas como el pan con chicharrón ayudan a revalorizar la gastronomía peruana en escenarios internacionales. La labor conjunta de la Asociación Peruana de Porcicultores y Midagri ha potenciado la difusión con fechas especiales, como el Día del Chicharrón, y actividades que promueven el consumo responsable.

Cómo preparar un pan con chicharrón en casa

Si quieres replicar el sabor de este clásico, necesitas:

1 kg de barriga de cerdo

Sal, azúcar, palillo, pimienta negra y entera

3 litros de agua y 1 litro de aceite

3 camotes

Pan francés y salsa criolla