Un operativo en Socabaya reveló la venta ilegal de caimán negro en un restaurante, práctica que pone en riesgo la biodiversidad y la salud pública.

Decomisan carne de lagarto en restaurante de Arequipa: 8 kilos listos para el consumo

La sorpresa fue mayúscula en Socabaya, Arequipa, cuando un restaurante de comida amazónica fue intervenido por comercializar carne de lagarto, un producto cuya venta y consumo está totalmente prohibido en el Perú.

El caso salió a la luz gracias a videos en TikTok, donde se veía al local promocionar platos elaborados con trozos de reptil. La denuncia digital encendió las alarmas y movilizó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) junto a la Policía Nacional, quienes realizaron una inspección inmediata.

Durante la intervención, los agentes encontraron cinco piezas de caimán negro (Melanosuchus sp.) con un peso de ocho kilos, confirmando la venta ilegal de fauna silvestre.

Riesgos para la salud y el ambiente

El consumo de carne de lagarto no solo está prohibido por ley, también implica graves riesgos. Los especialistas recuerdan que se trata de depredadores clave en los ecosistemas amazónicos: su reducción altera el equilibrio natural. Además, la manipulación de carne silvestre puede transmitir enfermedades zoonóticas, es decir, contagios que saltan de animales a humanos sin controles sanitarios.

El rol de la ciudadanía

Para Luis Felipe Gonzáles, administrador técnico de Serfor en Arequipa, la alerta ciudadana fue determinante: “Las redes sociales son herramientas al alcance de todos y, si ven un delito, lo pueden denunciar”, enfatizó.

Sanciones y precedente

El local enfrentará un proceso administrativo sancionador bajo el Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI. Las multas por este tipo de faltas pueden ir de 10 hasta 5,000 UIT según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.