Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Decomisan carne de lagarto en restaurante de Arequipa: 8 kilos listos para el consumo

Un operativo en Socabaya reveló la venta ilegal de caimán negro en un restaurante, práctica que pone en riesgo la biodiversidad y la salud pública.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Decomisan carne de lagarto en restaurante de Arequipa: 8 kilos listos para el consumo
    Decomisan carne de lagarto en restaurante de Arequipa: 8 kilos listos para el consumo
    Decomisan carne de lagarto en restaurante de Arequipa: 8 kilos listos para el consumo

    La sorpresa fue mayúscula en Socabaya, Arequipa, cuando un restaurante de comida amazónica fue intervenido por comercializar carne de lagarto, un producto cuya venta y consumo está totalmente prohibido en el Perú.

    El caso salió a la luz gracias a videos en TikTok, donde se veía al local promocionar platos elaborados con trozos de reptil. La denuncia digital encendió las alarmas y movilizó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) junto a la Policía Nacional, quienes realizaron una inspección inmediata.

    wapa.pe

    LEER MÁS: BCP e Interbank EN LA MIRA: Gigante brasileño llega a Perú con interesante propuesta y hace TEMBLAR a los grandes bancos

    Durante la intervención, los agentes encontraron cinco piezas de caimán negro (Melanosuchus sp.) con un peso de ocho kilos, confirmando la venta ilegal de fauna silvestre.

    Riesgos para la salud y el ambiente

    El consumo de carne de lagarto no solo está prohibido por ley, también implica graves riesgos. Los especialistas recuerdan que se trata de depredadores clave en los ecosistemas amazónicos: su reducción altera el equilibrio natural. Además, la manipulación de carne silvestre puede transmitir enfermedades zoonóticas, es decir, contagios que saltan de animales a humanos sin controles sanitarios.

    El rol de la ciudadanía

    Para Luis Felipe Gonzáles, administrador técnico de Serfor en Arequipa, la alerta ciudadana fue determinante: “Las redes sociales son herramientas al alcance de todos y, si ven un delito, lo pueden denunciar”, enfatizó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Plaza Vea recibe multa de S/26,750 luego de que cliente se quedara atrapado en ascensor por más de dos horas

    Sanciones y precedente

    El local enfrentará un proceso administrativo sancionador bajo el Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI. Las multas por este tipo de faltas pueden ir de 10 hasta 5,000 UIT según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

    Serfor recordó que denunciar estos casos es clave para frenar el tráfico ilegal de especies y exhortó a la población a no consumir carne de origen clandestino. La intervención busca sentar un precedente frente a un delito que amenaza la biodiversidad amazónica y la salud pública.

    SOBRE EL AUTOR:
    Decomisan carne de lagarto en restaurante de Arequipa: 8 kilos listos para el consumo
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    Agatha Lys hace MACABRA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¿Se suspenderán las clases el 3 de septiembre? El Peruano aclara dudas tras el último feriado

    ¿Cómo saber si tienes denuncias policiales en tu contra este 2025? Podrías llevarte una terrible sorpresa

    ¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;