Un cliente de Plaza Vea vivió momentos de angustia al quedar atrapado durante más de dos horas en un ascensor que presentó fallas en el local de la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. A raíz de este hecho, Indecopi sancionó a la operadora de la cadena, Food Retail S.A.C., con una multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias (S/26,750).

De acuerdo con la Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 (CC2), la empresa puso en riesgo la seguridad del consumidor, situación que vulnera lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El problema se originó cuando el ascensor dejó de funcionar, impidiendo que el usuario pudiera salir, pese a que activó el botón de emergencia y trató de comunicarse con los números de contacto colocados dentro del elevador.

Ante la falta de respuesta inmediata, el personal del supermercado tuvo que recurrir a los bomberos, aunque finalmente fue necesaria la llegada de un técnico especializado, quien logró liberar al afectado dos horas después del inicio del incidente.

Como descargo, la compañía presentó un certificado de operatividad del ascensor emitido días antes, pero la CC2 consideró que este documento no probaba que se hubieran tomado todas las medidas técnicas necesarias para garantizar un uso seguro del equipo.

Resolución de Indecopi puede ser apelada