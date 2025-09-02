Wapa.pe
Corte de agua en Lima este miércoles 3 de septiembre: tres distritos serán afectados, según Sedapal

Plaza Vea recibe multa de S/26,750 luego de que cliente se quedara atrapado en ascensor por más de dos horas

Plaza Vea fue multado con S/26,750 por Indecopi tras incidentes de un cliente atrapado más de dos horas en un ascensor defectuoso en su local de Lima.

    Plaza Vea recibe multa de S/26,750 luego de que cliente se quedara atrapado en ascensor por más de dos horas
    Plaza Vea es multado | Composición: Wapa / Captura de pantalla Perú Retail
    Plaza Vea recibe multa de S/26,750 luego de que cliente se quedara atrapado en ascensor por más de dos horas

    Plaza Vea recibió una fuerte sanción de Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual). Un cliente permaneció atrapado más de dos horas en un ascensor defectuoso dentro de uno de sus locales en Lima, lo que desató cuestionamientos sobre las medidas de seguridad de la cadena. La multa asciende a S/26,750.

    Plaza Vea multado por Indecopi tras quedar cliente atrapado en ascensor defectuoso

    Un cliente de Plaza Vea vivió momentos de angustia al quedar atrapado durante más de dos horas en un ascensor que presentó fallas en el local de la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. A raíz de este hecho, Indecopi sancionó a la operadora de la cadena, Food Retail S.A.C., con una multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias (S/26,750).

    De acuerdo con la Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 (CC2), la empresa puso en riesgo la seguridad del consumidor, situación que vulnera lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El problema se originó cuando el ascensor dejó de funcionar, impidiendo que el usuario pudiera salir, pese a que activó el botón de emergencia y trató de comunicarse con los números de contacto colocados dentro del elevador.

    Ante la falta de respuesta inmediata, el personal del supermercado tuvo que recurrir a los bomberos, aunque finalmente fue necesaria la llegada de un técnico especializado, quien logró liberar al afectado dos horas después del inicio del incidente.

    Como descargo, la compañía presentó un certificado de operatividad del ascensor emitido días antes, pero la CC2 consideró que este documento no probaba que se hubieran tomado todas las medidas técnicas necesarias para garantizar un uso seguro del equipo.

    Resolución de Indecopi puede ser apelada

    La Resolución N.° 2097-2025/CC2 todavía puede ser apelada, y en caso de que se presente el recurso, el expediente será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

