Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Sedapal suspenderá el servicio de agua en un distrito de Lima este sábado 13. Se recomienda a las familias abastecerse previamente.

    Corte de agua - Sedapal
    El sábado 13 de septiembre, Sedapal realizará trabajos de limpieza en los reservorios de Lima Metropolitana, provocando un corte de agua en diversas zonas. Estas labores buscan garantizar la calidad del suministro y el correcto funcionamiento de la red. El servicio podría interrumpirse hasta por 12 horas, por lo que se recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación y usarla de manera responsable durante la suspensión.

    Alerta en Lima: fenómeno climático se activa en el litoral y advierten fuertes impactos por intensa llovizna

    ¿En qué distrito habrá corte de agua?

    Ate

    Este sábado se realizará la interrupción del servicio de agua potable en el distrito de Ate, debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte afectará al A.H. Huaycán zona T, UCV 219, 220, 221, 222 y 223 (Sector 151), iniciando a las 2:00 p.m. y restableciéndose progresivamente a partir de las 11:50 p.m. del mismo día.

    Asimismo, se llevará a cabo otro corte del servicio en las zonas de A.H. Huaycán, zona S, UCV 208, 210, 215 y 218 (Sector 151), desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del mismo día.

    Hombre cambia el nombre de avenida a "Pan con chicharrón" y redes exigen ¡feriado nacional!

    Consejos para enfrentar la suspensión del servicio de agua en Lima:

    Sedapal y las autoridades locales recomiendan a los vecinos tomar previsiones para reducir las molestias durante el corte. Entre las principales sugerencias están:

    • Guardar suficiente agua en envases limpios y tapados para cubrir necesidades básicas de consumo, aseo y preparación de alimentos mientras dure la suspensión.
    • Mantener bien sellados los recipientes para evitar contaminación, ubicándolos en lugares frescos y lejos de animales o fuentes de calor.
    • Administrar el agua almacenada de forma prudente, limitándose a actividades esenciales y evitando el lavado de vehículos, pisos o el riego de jardines hasta que se restablezca el servicio.
    • Verificar que todas las llaves queden cerradas antes del regreso del agua para evitar fugas o problemas por aire en las tuberías.
    • Consultar los comunicados oficiales en la web y redes de Sedapal, así como en los anuncios de los municipios distritales.

    Sedapal recuerda que, si la restitución del servicio se retrasa o surgen inconvenientes, los usuarios pueden contactar a la central telefónica de la empresa para reportar emergencias o solicitar apoyo, especialmente si en el hogar hay personas vulnerables como adultos mayores, niños o pacientes que requieran cuidados especiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;